楊柳颱風2種走法　高壓若減弱恐「偏北靠近台灣」

記者李姿慧／台北報導

「楊柳」颱風已今（8）日凌晨2時生成，未來將偏西移動，下周三、下周四接近台灣，帶來降雨影響無可避免。氣象署指出，「楊柳」受太平洋高壓影響，路徑將出現2走法，若高壓偏強，「楊柳」路徑將偏南，若高壓較弱路徑將往北靠近台灣，不過偏北過程可能無法維持颱風強度。

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報中心科長林伯東指出，今起至周末前天氣穩定、晴朗炎熱，有午後雷陣雨，周日開始水氣逐漸增多，下周起可能受到颱風「楊柳」影響，降雨機率將顯著提高。

林伯東表示，今年第11號颱風「楊柳」已於今天凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻東南東方約2600公里海面上，目前低層與高層的對流雲系仍分離，結構尚不完整，整體環境條件普通，強度維持輕颱等級。預計未來將朝台灣方向接近。

不過「楊柳」颱風路徑仍具不確定性，受太平洋高壓強度影響，走法有2大可能性，林伯東指出，若太平洋高壓勢力偏強，路徑可能偏西或偏南，若高壓較弱則有機會偏北接近台灣。颱風強度也將受到環境條件影響，若走偏南路徑，海溫較高、風切較小，有利維持強度；若轉偏北，將遭遇較大風切與較低海溫，恐影響結構發展，可能無法維持颱風強度。

▲楊柳颱風將對下周帶來降雨影響。（圖／氣象署提供）

至於對台灣的影響，林伯東說，楊柳颱風接近過程中將帶來大量水氣，下雨機率提高，影響程度則需視其強度與距離而定。若颱風範圍廣、強度強、影響較為明顯；反之若走偏北且無法維持颱風強度，對台灣的影響將相對有限。

目前資料顯示，颱風以每小時約20公里速度西進，林伯東表示，下周三颱風比較接近台灣，後面路徑資料還沒有很明顯，無法確定是否會直撲台灣，但不排除可能性。

近期降雨方面，林伯東表示，今明兩天至周六，台灣多為晴朗高溫天氣，午後易有雷陣雨，尤其山區有局部較大雨勢發生的機會。周日到下周二隨著「楊柳」逐步靠近，加上南方低壓帶影響，整體水氣將顯著增加，午後雷陣雨範圍擴大，嘉義以南更可能在清晨及夜間也出現局部降雨。氣溫方面，台北盆地、西半部近山區未來容易出現36度以上高溫。