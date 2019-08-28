楊柳路過「噴雷雨彈」濕3天！吳德榮：菲律賓還有一颱風發展，直逼家門口

▲楊柳颱風西奔穿過菲律賓。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，今年第12號輕度颱風楊柳（PODUL）通過呂宋島，進入南海，預估將朝西向越南前進，對台灣天氣沒有直接影響，但29日（周四）開始3天，受颱風外圍雲系影響，東部、南部開始出現雨勢，午後各地將有局部較大雨勢發生。前預報中心主任吳德榮指出，未來西北太平洋是適合颱風發展環境，目前菲東海面上還有熱帶擾動發展跡象，位置、角度都離台灣很近。

氣象局預報，楊柳颱風27日早上8時生成，從菲律賓東方海面朝西通過菲律賓，並進入南海，短時間內對台灣天氣沒有直接影響，北部、東北部、東南部沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風，東半部、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生的機率。

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▲楊柳路過雙重沉降作用，全台嚴防「極高溫」。（圖／中央氣象局）

預計29至31日（周四至周日）受楊柳颱風外圍雲系靠近及影響，水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；其中30、31日水氣較多，東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部較大雨勢發生機率，高溫也會降低一些。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，依據電腦模擬顯示，楊柳颱風27日晚間穿過呂宋島，28日將抵達南海，9月1日已經到越南，但目前菲東海面還有熱帶擾動發展跡象，尤其美國模式中，其位置、角度都離台灣很近。未來西北太平洋都是適合颱風發展的環境，若在菲東海面生成，離台灣很近，是觀察重點。

熱得像烤爐！吳德榮指出，台灣目前在太平洋高壓籠罩下，高壓屬於沉降氣流，而颱風外圍也有沉降氣流，雙重加成嚇，全台天氣晴朗，午後對流也不明顯，嚴防極高溫出現。雖然楊柳不會侵台，但29日逼近越南時，水氣慢慢靠近台灣，不穩定度增加，午後對流大幅提高，迎風面的花東有零星降雨，30、31日水氣更多，除北東有局部陣雨，午後西半部對流雨較大，到了9月1日颱風走遠了，水氣再度減少，回到炎熱穩定天氣。

災害預報士賈新興則引述最新各國系集預報，指出共有114組成員顯示，楊柳颱風朝海南島及越南北部前進機率最高，但對台灣威脅最小的114組中，有2個成員美國海軍系集預估，楊柳路徑可能偏向台灣，威脅最大，但發生機率最低。當楊柳「掉進南海」時，含雲帶雨過台灣，會激起許多水氣朝台灣而來，使得午後雷雨變得相當活躍，「又是濕濕的天氣好幾天」！

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