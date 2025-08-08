楊柳「小環流、結構紮實」挑戰中颱 　專家：下周三靠近台灣

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

原本位於關島北方的熱帶性低氣壓TD-14今天凌晨增強為今年第11號颱風「楊柳」，氣象專家吳聖宇指出其屬於小環流、結構紮實的颱風，加上周邊較好的大氣及海溫條件，強度有繼續增強的趨勢，未來可能會增強為中度颱風，下周三接近台灣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」分析，「楊柳」路徑上則是會沿著較為強勢的太平洋高壓邊緣向西北西轉西的方向移動，大致趨向台灣東南方海面到巴士海峽一帶前進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於高壓的引導氣流明顯，因此預報的速度頗快，尤其周日之後可能會更為加速，預估下周二接近巴士海峽，下周三經過台巴士海峽後趨向廣東沿岸，下周四有機會影響港澳，預報趨勢有點類似7月中的薇帕颱風，但後續還有變化可能性。

吳聖宇指出，未來可能影響楊柳颱風移動方向的因素，除了高壓的強弱外，另一個比較大的變數是在於颱風本身的強度問題。太平洋高壓的勢力在下周一之後將呈現增強的趨勢，中高層高壓又比中低層來得更為強勢一些，在高壓偏強的環境下，楊柳颱風一路西進的大趨勢應該沒問題。

不過吳聖宇表示，目前預報模式對於它經過琉球以南靠近台灣附近這一段過程的強度預報較為分歧，主要原因出在高低層的垂直風切，在中高層高壓更為強勢的情況下，中高層可能以東北到東北東風為主，中低層則是以東到東南風為主，兩者之間不論是風向、風速都可能有差異，導致垂直風切將較為增強，因此目前預測大多認為楊柳颱風來到琉球群島附近後強度將有減弱的趨勢。

吳聖宇進一步說明，如果颱風強度減弱得越明顯，則受到中低層高壓駛流引導就越明顯，路徑也可能比較偏西北西到西北，趨向台灣以東到東北方海面後逐漸消散。

相對的，如果颱風仍然保持一定的強度，那麼有可能受到中高層高壓駛流的引導，以比較偏西、偏南的路徑通過巴士海峽到台灣南端後趨向華南沿岸一帶。目前這兩種情境的可能性都存在，後者的可能性稍微高一些，但變數仍大，有待持續觀察。