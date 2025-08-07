　
飲料店員打烊前免費幫加料！一個月後卻遭客人負評　網：這就是人性

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲飲料店員打烊前免費幫加料，一個月後卻遭客人負評，讓他直呼「終於理解老闆」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

餐飲業因衛生與營運規範，通常會將賣剩的食材直接丟棄，避免爭議與潛在風險。一名自稱在飲料店工作的網友表示，他曾經在打烊前將賣剩的珍珠免費加給客人，不料一個多月後卻被對方以「上次免費加料，這次卻要收費」留下一星負評，讓他感嘆「終於理解老闆」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard表示，他在某飲料店工作，老闆曾叮囑員工，如果珍珠有賣剩，員工也不想帶回家，就直接丟掉，強調「千萬不要給客人」，他起初非常不能理解，覺得好浪費，為什麼寧願丟掉也不給客人，送客人不是還能增加好感嗎，直到最近收到的一星負評事件，才讓他終於想通。

原PO透露，他們店裡近日收到一則負評，客人指責「上次來加料都不用錢，這次卻要錢」，由於店裡沒有「加料不用錢」這種優惠，所以老闆認為是有人違反規定，但老闆在員工群組問了都沒人承認，直到後來聊到留負評的客人是一對情侶，他才瞬間想起。

原PO指出，事件發生在一個月前，某日他打烊前發現珍珠剩半桶，所以就詢問最後一組客人是否願意免費加珍珠，並明確說明這是賣剩，僅限這次的特例，對方聽了立刻笑著點頭同意，不料就是這次「特例」讓對方誤會，覺得快打烊就能免費加料，甚至因此留下負評。

原PO說，他後來向老闆坦承，也因此被老闆罵了一頓，告訴他若覺得浪費，以後就自己帶回家吃，不是每組客人都學過感謝，免費贈送反而會讓人覺得是應該的，以後千萬不要再做這種吃力不討好的事情，他也相當自責，直言「以後也不敢再給了，會老老實實丟掉」。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說，「對，不要送，送一次當下會感謝，下一次就覺得是義務了，沒給還會吵」、「沒錯，客人不會記得你的好，反而你下次沒給，還會來吵鬧，這就是人性」、「不經一事不長一智，明白你是善意，下次遇到這種經驗的事就聽老闆的吧」、「我在菜市場賣過壽司，常常會做太多賣不完，我就降價賣掉；一個禮拜後，幾乎都是等我降價才來買，人性的貪婪不能不防」。

飲料店員打烊前免費幫加料！一個月後卻遭客人負評　網：這就是人性

