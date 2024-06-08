7手搖飲驗出「大腸桿菌超標」最高達530倍　清心、可不可皆被點名

▲台南衛生局抽驗市售冷飲、冰品發現，7件手搖飲產品出現大腸桿菌超標。（圖／台南市衛生局）

記者趙蔡州／綜合報導

隨著天氣越來越炎熱，許多民眾都會買一杯手搖飲消暑，台南市衛生局4至5月抽驗市售飲料及冰品共50件飲料跟冰品，發現包含五桐號、清心、可不可等知名連鎖飲料店在內，有7件產品出現大腸桿菌超標，甚至還有店家超標530倍，目前已通知業者限期改善。

台南市衛生局為了維護市民夏季食用飲品、冰品的衛生安全，4至5月抽驗市售飲料及冰品共50件飲料跟冰品，發現有7件飲料或冰品出現大腸桿菌超過衛生標準，最嚴重的情況超標530倍，衛生局立刻依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及原料儲存須符合食品良好衛生規範準則。

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▲台南衛生局抽驗不合格名單，最嚴重超標530倍。（圖／台南市衛生局）

台南市衛生局指出，微生物若超過衛生標準，即表示業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝遭污染，或工作人員的衛生狀況不當等問題，下令業者限期改正後，若屆期未改正，得依《食品安全衛生管理法》處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，微生物的動態消長與製造、販賣場所的衛生狀況密切相關，因此食品業者應優先遵循符合食品良好衛生規範準則的自主管理，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，確保產品的安全及衛生，民眾購買飲料也應留意店家的環境、設備和工作人員的衛生狀況，購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久。