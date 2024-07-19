快訊／迷客夏「中國台灣」爭議　總部再發聲明還原2019年分割真相

▲迷客夏曾在上海創立「上海迷客夏」，但自2019年爭議事件發生後，已經在當年退出中國市場經營，將上海迷客夏交給當地企業接手。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日從小紅書上發現，知名飲料店「迷客夏」的貼文寫著「Milksha從中國台灣來北京啦」，引發網友議論。對此，台灣迷客夏總部18日先是緊急發文澄清，並於19日再次貼出聲明解釋，台灣迷客夏已在2019年退出中國市場，中國迷客夏目前由「無錫中凱品牌」經營，雙方無任何關係、互不隸屬。

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▲有網友在小紅書發現，迷客夏貼文寫「從中國台灣來北京啦」。（圖／翻攝自小紅書）



台灣迷客夏19日聲明全文：

針對2024年7月18日發布之聲明，向消費者進一步說明如下。

迷客夏總部（迷客夏國際股份有限公司）曾創立「上海迷客夏餐飲管理有限公司」（下稱上海迷客夏），但於2019年時，因當地不當發文引起社會關注及質疑，經內部檢討和評估後，做出包括經營權與商標權退出中國大陸市場的決定。

當年，考量當地仍有多家加盟店及員工，基於商業道義決定將上海迷客夏交給認同品牌精神的當地企業接手，讓各店能避免過大的商業損失，也讓員工能夠保有工作的權利。

自當地經營權和商標權移交給上海犇旺餐飲管理有限公司後，台灣團隊就不再參與。據了解，目前中國大陸市場的迷客夏團隊，由「無錫中凱品牌管理有限公司」與其關係企業經營。

現任台灣迷客夏經營團隊理解，當時的決定造成現在許多商標權益及品牌辨識的問題，但考量時空背景與兩岸商業法規狀況，以及採取法律行動需要負擔的成本，我們實在難以再投入心力和費用進行法律主張。

迷客夏重申

現在台灣迷客夏由「迷客夏國際股份有限公司」經營，中國迷客夏由「無錫中凱品牌」經營，雙方於股權結構、經營團隊、商業策略上無任何關係、互不隸屬，亦沒有任何的商業往來。

迷客夏國際股份有限公司是一家在台灣設立登記的公司，研發、營運等團隊皆根留台灣。現任經營團隊完全理解消費者的疑慮及困惑，因此面對前天發生的事件，我們選擇發布正式聲明，堅定立場和態度。

感謝大家的疑問，讓我們能有完整說明的機會。

感謝大家的關注，讓品牌能面對消費者的檢視。

我們是台灣的迷客夏，向所有關心我們的消費者承諾，未來我們會繼續提供更優質的產品，持續為市場創造更好的價值，努力成為一個讓消費者認同、喜愛的品牌。