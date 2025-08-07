　
恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

國際中心／台北報導

受雨季影響，印度北方邦一名警察尼沙德(ChandraDeep Nishad)住家遭到恆河洪水威脅，他不但不擔心，反而向家門口的洪水撒上玫瑰花瓣，然後又向水中倒入牛奶，並且高喊「恆河萬歲」，隨後，他還公布跳入洪水中游泳的影片。

生性「樂觀」的尼沙德，把從恆河泛濫出來的洪水，看成是來自母親河的「聖物」，將這段影片發在Instagram，寫道：「今天早上，恒河母親在出差途中來到我們家。在家門口敬拜恒河母親。向恆河母親致敬！」

這段影片立即引發熱議，有人稱他在逆境中展現出幽默感，但也有人不以為然，認為「慶祝」儀式太離譜，應該讓恒河的水繼續留在他的家中。

除此之外，尼沙德是前國家級游泳選手，他也躍入滾滾黃水中，「今天在恆河母親的懷抱中，Jai Ganga Maiyya」，同時附上一則免責聲明，提醒大家不要模仿他：「請不要嘗試這種行為。我是前國家級游泳選手。」

據印媒報導，當地未來幾週降雨量將持續增加，預計北方邦大部分地區8月和9月的降雨量或會達到高於正常的水平，低窪地區有機會遭受進一步的洪澇災害。

受極端氣候影響，印度北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）7月出現洪災，奪走75條人命。8月5日，北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali）也因山洪掩至，濁水泥流瞬間吞沒整條山谷，沖毀多棟建築，造成至少4人罹難、約100人失聯。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

印度總理莫迪將在8月31日至9月1日出訪中國，並且預計會出席上海合作組織天津峰會，一旦行程確定，將是莫迪時隔7年再次訪華，上次訪華已經是2018年6月。此外，印度外長蘇傑生7月才剛出訪中國，印度官員表示，這是中印雙方為了推動雙邊關系正常化所做努力。

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

川普嗆印度經濟已死！　莫迪政府震驚反應曝

男暴打16歲流浪狗引眾怒　鄉民衝他家圍毆

暴雨引山洪　泥流「吞沒印小鎮」百人失聯

