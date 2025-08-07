恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

▲▼恆河水上漲，印度北方邦一名警察把洪水視為「聖物」。（圖／翻攝自Chandradeep Nishad/Instagram）

國際中心／台北報導

受雨季影響，印度北方邦一名警察尼沙德(ChandraDeep Nishad)住家遭到恆河洪水威脅，他不但不擔心，反而向家門口的洪水撒上玫瑰花瓣，然後又向水中倒入牛奶，並且高喊「恆河萬歲」，隨後，他還公布跳入洪水中游泳的影片。

生性「樂觀」的尼沙德，把從恆河泛濫出來的洪水，看成是來自母親河的「聖物」，將這段影片發在Instagram，寫道：「今天早上，恒河母親在出差途中來到我們家。在家門口敬拜恒河母親。向恆河母親致敬！」

這段影片立即引發熱議，有人稱他在逆境中展現出幽默感，但也有人不以為然，認為「慶祝」儀式太離譜，應該讓恒河的水繼續留在他的家中。

除此之外，尼沙德是前國家級游泳選手，他也躍入滾滾黃水中，「今天在恆河母親的懷抱中，Jai Ganga Maiyya」，同時附上一則免責聲明，提醒大家不要模仿他：「請不要嘗試這種行為。我是前國家級游泳選手。」

據印媒報導，當地未來幾週降雨量將持續增加，預計北方邦大部分地區8月和9月的降雨量或會達到高於正常的水平，低窪地區有機會遭受進一步的洪澇災害。

受極端氣候影響，印度北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）7月出現洪災，奪走75條人命。8月5日，北阿坎德邦（Uttarakhand）觀光小鎮達拉利（Dharali）也因山洪掩至，濁水泥流瞬間吞沒整條山谷，沖毀多棟建築，造成至少4人罹難、約100人失聯。