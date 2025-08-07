規模6.2地震「台北感受更明顯」　氣象署：盆地效應影響

記者周湘芸／台北報導

今天下午3點45分東部海域發生規模6.2地震，最大震度3級。中央氣象署地震測報中心表示，由於震央距離較遠、深度較深，台灣感受震度較小；至於台北感受比宜蘭明顯，主因台北有盆地效應，民眾感受搖晃較久。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，今天下午3點45分東部海域發生規模6.2地震，最大震度3級，震央在宜蘭縣政府東南東方128.9公里里，位於台灣東部海域，地震深度88.1公里。

地震測報中心技正邱俊達指出，這起地震發生在台灣東部海域，距離台灣100多公里，由於深度較深，觀測到的震度不大，主要在花蓮、宜蘭有3級，其他地區都在1、2級，發生原因為菲律賓海板塊在北邊隱沒到歐亞大陸板塊，產生較大規模地震。

他表示，歷史資料來看，隱沒帶地震後續餘震不多，頂多規模5至5.5，由於距離較遠，僅對北部影響約1級左右。

至於此次地震台北感受比宜蘭明顯，他指出，由於距離遠、深度深，地底傳進來接近「垂直入射」，台北有盆地效應，民眾會感受搖晃較久。

邱俊達也說，這起地震已經脫離俄羅斯板塊影響區域，主要是菲律賓板塊造成影響，與先前的俄羅斯大地震無關連。另外，昨天凌晨3時陽明山地震主因火山活動造成，今天這起地震為隱沒帶造成，兩者產生機制也不同。