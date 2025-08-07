東部規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天下午3點45分東部海域發生規模6.2地震，最大震度3級。中央氣象署地震測報中心表示，該起地震為隱沒型地震，震央在沖繩海槽一帶，與去年0403無關，由於深度較深，未來餘震不會太多，感受也較不明顯。

根據氣象署資訊，今天下午3點45分東部海域發生規模6.2地震，最大震度3級，震央在宜蘭縣政府東南東方128.9公里里，位於台灣東部海域，地震深度88.1公里。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台中市、台東縣，震度2級地區為新北市、台北市、基隆市、新竹縣、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，震度1級地區為新竹市、高雄市、台南市、屏東縣。

地震測報中心主任吳健富表示，該起地震與去年0430地震沒有關聯，去年地震是較靠緊花蓮外海，此次地震距離較遠，是靠近沖繩海槽一帶，位於東北方向，由於深度較深，未來餘震不會太多，頂多3天內可能有規模5.0至5.5地震，但距離較遠，傳到台灣後，民眾感受震度可能只有0到1級。

地震測報中心副主任蕭乃祺也說，這起地震為隱沒型地震，主因菲律賓海板塊在花蓮外海往北隱沒到歐亞大陸板塊，深度較深，通常餘震感受會比較小。他表示，此次地震位置在日本與那國島附近，沖繩那帶應該也有監測到同起地震，但參數可能會有些微差異。