比韓劇還狂！北韓男「身綁保麗龍」漂浮漢江　泳渡2.5公里投誠南韓

▲從南韓仁川江華島遠眺北韓農村。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方證實，一名北韓（朝鮮）男子今年6月底從西海（黃海），以保麗龍綁在身上的方式游入漢江中立水域，成功脫北並歸順南韓。這是自李在明政府6月上任以來，第二起北韓居民成功脫北的事件。南韓軍方表示，當時並未發現北韓軍方任何異動，該男子已被妥善安置。

根據韓媒《News1》，南韓聯合參謀本部今（7）日上午發布聲明，指出南韓軍方7月31日清晨，在位於仁川廣域市江華郡喬桐島附近的漢江中立水域，發現一名從北側海域接近的男子，並成功掌握其身分與行蹤，後續將其交由相關機構處理。

南韓軍方指出，這名男子抵達北方界線（NLL）以北海域時，被雷達系統掌握其行蹤，隨後監視人員持續追蹤，直到他游過北方界線、進入南韓水域後，由南韓海軍陸戰隊第二師的士兵上前將其控制並帶回。

南韓軍方相關人士透露，該男子當時將保麗龍綁在身體上，以增加浮力、嘗試橫越海面游向南韓。南韓軍方初步研判，男子是透過該區域的海潮進行脫北，並在未出現其他軍事異常的狀況下順利抵達。

此人已明確表達脫北並歸順南韓的意願，目前相關單位已介入進一步調查與安置程序。

據悉，這起事件為南韓李在明政府6月上任以來第二起北韓居民成功脫北的案例。此前，7月3日也曾有一名北韓男子越過位於中西部的軍事分界線（MDL），成功進入南韓。

喬桐島位於南韓最西北端，距離北韓黃海南道沿岸的直線距離僅約2.5公里。由於地形特殊、潮汐劇烈，成為部分北韓民眾嘗試脫北的路線之一。事實上，去年8月也曾有北韓男子趁著退潮、海水水位下降至泥灘地時，徒步穿越該區域後歸順南韓。

南韓軍方強調，未來仍將持續強化邊境監視與安保措施，防範任何異常動向。