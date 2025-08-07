新北安置中心爆連續性侵　國小童被6同儕逼迫

▲新北某安置中心爆發連續性侵，目前已知6名學童涉案。（圖／CTWANT提供，下同）

新北某安置中心近日爆發連續性侵案，就讀國小的K童因家庭無力撫養，今（2025）年4月被社會局收容到該機構，卻在期間遭受同儕性侵達數十次，期間還因在機構自學、無法上課，且不能與母親溝通而失去所有求救管道，直到忍無可忍才向機構老師說出真相，市議員鄭宇恩接獲陳情後追查，發現該機構儼然成為性暴力養成的溫床，目前已知6名孩童是性暴力被害人或加害人，鄭宇恩則要求社會局全面徹查，別讓孩子在無聲煉獄中持續受苦。

「小孩子就突然被帶走了，之後就沒再跟我們聯絡，接到消息就已經是孩子去報案了。」想到孩子在安置中心的遭遇，K童母親忍不住悲從中來，她表示，自己原是經營檳榔攤，但在疫情後生意慘淡，檳榔攤只能關門，她要照顧K童與弟弟，還有失智的老父親得看護，一家人只能靠著政府補助勉強度日。

而K童祖母在世時，還能幫忙K母照顧2孩子，但K童祖母日前離世，社會局見K童放學常無人接送，判定K家負擔過重、無力撫養，因而於4月下旬將孩子帶走安置。

K母多次希望孩子能打個電話報平安，卻始終不被社會局允許，社會局更聲稱已將孩子轉學，K母掛心不已，但為了讓孩子能安穩生活，只能將眼淚往肚裡吞，沒想到社工口口聲聲要他們放心，竟是將孩子帶進煉獄。

據了解，K童進入安置機構後，住進2人房的寢室，卻遭同齡的H童性侵、逼其口交和手淫，K童起初不願意，但在同儕的壓制下就範，前後犯行高達數十次，H童甚至還對多名學生下手，包含K童之後的Y童和L生

「我的孩子一直忍、一直忍，最後受不了了才跟老師說。」K母哽咽表示，直到社工帶著孩子去報案，她與家人才知道孩子在安置中心的生活宛如噩夢，當時社工詢問她是否要向H童提告，她堅持提出告訴，卻被告知若要提告，社工不會提供相關幫助，言語中暗示他們「大事化無」，有形無形間要他們息事寧人，讓他們無法接受。

「視訊的時候他的眼淚都在眼眶，但什麼都沒說，只要我好好照顧自己。」K母說，在報案後，母子倆這才能通電話和視訊，外公也曾前往探望，但昔日活潑可愛的孩子卻彷彿一夕之間失去所有活力，只能木訥的問一句答一句，更因有社工在旁監看，所有委屈都無法傾訴，只能說「想媽媽、想弟弟」，一夕之間被迫懂事的模樣也讓家人心疼不已。

鄭宇恩表示，K童並非安置機構被性侵的個案，就她調查發現，該機構12名男童中，如今已有至少6人是性侵害的被害人或加害人，機構更在孩子受傷後才允許K童與家人見面，家長更在見面前一日才得知孩子遭遇性暴力，機構從安置後即切斷孩子的家庭及學校支持，更讓他們無法求救，因而導致茶壺風暴越演越烈，要求社會局全面徹查，別讓孩子在無聲煉獄中持續受苦。

新北市社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，社會局接案後依法啟動行政輔導先行機制，案件相關院生有獨立居住空間、增加夜間查房頻率，針對情節嚴重個案邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業心理醫師評估給予治療並安排專案陪伴人力，全程陪伴情節嚴重個案，穩定生活與醫療輔導資源。

社會局強調，服務機構也針對未來新收個案進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，並建立對性別暴力的認識，社會局強調，所有個案處遇都按照《兒童及少年福利與權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》進行，一切以兒少最佳利益為核心積極面對處理事件，陪伴創傷兒少療癒復原。

