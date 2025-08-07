　
社會 社會焦點 保障人權

「洗車場氣槍」殺幼女離奇命案　台大醫戳破狠父謊言

因為圍欄阻擋，監視器並未拍下鄺男犯案的細節。（翻攝畫面）

▲因為圍欄阻擋，監視器並未拍下鄺男犯案的細節。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6年前，高雄發生3歲女童遭「噴死」的離奇命案。1名鄺姓男子載著3歲女兒到洗車場洗車，沒想到女兒竟遭到清理車內的噴槍，從口中噴入高壓氣體，導致肺臟破裂死亡。

面對檢警偵訊，鄺一開始辯稱女兒把玩噴槍出意外，推稱是女兒貪玩、拿噴槍對嘴誤觸發生意外，一下子又說自己拿噴槍清潔車內時，不小心噴到女兒，警方對他測謊未過，解剖報告也對鄺男不利。

鄺男（圖）持噴槍殺害三歲女童，最後遭判十年定讞。（翻攝鄺男臉書）

▲鄺男（圖）持噴槍殺害三歲女童，最後遭判十年定讞。

檢察官調查後認為，沒有直接證據證明鄺確實有將噴槍塞入女兒口中噴氣，最後僅依照《刑法》過失致死罪將鄺起訴，一審法院也支持檢方看法，不排除女童誤觸噴槍，依過失致死罪，輕判鄺男1年10月有期徒刑。

鄺男開車載女童到加油站（圖）附設的洗車場洗車，並趁機將她殺害。（翻攝GoogleMaps）

▲鄺男開車載女童到加油站（圖）附設的洗車場洗車，並趁機將她殺害。

但二審法官認為案情不單純，委請台大醫院為此案進行科學測試，邀請1名4歲半的幼童把玩同型噴槍，結果發現幼童根本無法將噴槍的「握把夾」貼在拇指與手掌虎口內，加上高壓氣體噴出引起的後座力，不可能精準伸入幼童口中。

台大醫院（圖）接受法院委託進行鑑定，戳破鄺男的謊言。

▲台大醫院（圖）接受法院委託進行鑑定，戳破鄺男的謊言。

被害女童平日與鄺男互動良好，沒想到卻慘死在鄺的手中。（翻攝鄧女臉書）

▲被害女童平日與鄺男互動良好，沒想到卻慘死在鄺的手中。

二審法官認定，鄺男接受問訊時說法一變再變，從女童何時觸摸噴槍、噴槍放置的位置、女童是否有將噴槍放入口內並按壓、有無親眼看見等細節，在4個關鍵細節，卻有5種不同說法，供詞前後不一致，相互矛盾。

噴槍噴出的高壓氣體，造成女童肺臟破裂，不幸身亡。（東森新聞提供）

▲噴槍噴出的高壓氣體，造成女童肺臟破裂，不幸身亡。

二審法官最後改依傷害兒童致死罪，將他重判10年定讞。令人訝異的是，鄺入獄前夕，宣稱自己並非女童生父，聲請非常上訴，但遭駁回，最終還是乖乖入獄服刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「洗車場氣槍」殺幼女離奇命案　台大醫戳破狠父謊言

