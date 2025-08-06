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LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G　聊天檔案都還在

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▲LINE官方提供的「快取清理三步驟」讓手機變得更順暢。（圖／記者周亭瑋攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

通訊軟體LINE幾乎是台灣人日常生活中不可或缺的工具，無論是與親友寒暄、同事聯繫，還是接收各種生活資訊，都仰賴這款App。然而，長期使用下來所累積的圖片、語音與檔案，竟可能悄悄佔據手機龐大空間，進而導致裝置運作緩慢。

一名女網友近日在論壇Dcard發文分享，她使用的是256GB容量的手機，但因常覺得系統變得遲緩，決定檢查儲存空間，結果驚見LINE單獨就佔了高達94GB，簡直像個「吃容量的怪獸」。原來她加入了超過20個群組，日常中常收到大量圖片與影片，但從未清理或備份聊天記錄，導致數據爆量。

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她進一步參考LINE官方提供的「快取清理三步驟」，成功將應用程式容量從94GB大幅壓縮至僅2GB，釋放了92GB的空間，手機也恢復原有的順暢體驗。

LINE官方指出，用戶可以透過以下路徑清理快取資料：

1. 開啟LINE主頁，點選左上角的齒輪圖示「設定」

2. 進入「聊天」選項

3. 點選「刪除資料」，選擇「快取」並執行「清除」即可

此步驟只會移除系統為了加快載入速度所儲存的暫存檔，不會刪除聊天室內的文字訊息。至於圖片、語音與檔案，只要未過期，也仍可重新下載，記事本、相簿與Keep中的內容則完全不受影響。

此外，若使用者想進行更徹底的清理，LINE也建議可考慮將App刪除後重新安裝。不過要注意，在執行此步驟前務必先完成聊天記錄的備份，以避免資料遺失。重新登入時選擇「復原聊天紀錄」功能，即可在釋放空間的同時保留重要資訊。

這位女網友表示，簡單幾個步驟讓她成功為手機「減重」，不僅節省了大量儲存空間，連帶改善系統卡頓問題，讓她大嘆「早該清了！」

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