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從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

▲從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧。（圖／翻攝童振源臉書）

▲童振源出版新書深入剖析新加坡蛻變為全球成功典範的歷程與政策智慧。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

為向新加坡建國六十年來的非凡成就致敬，並促進台星之間更深層的理解與交流，我駐新加坡代表童振源博士近日出版新書《新加坡六十年：小國大智慧的故事》，英文版《Wise Beyond Its Size: 60 Lessons from 60 Years of Singapore》也已於8月1日同步發行。童振源在書中透過60篇精要文章，深入剖析新加坡從資源匱乏的小島國，蛻變為全球成功典範的歷程與政策智慧。

童振源表示，新加坡成功的三大關鍵動力為任人唯賢、良好治理與社會和諧，是其邁向現代化的制度基石，而此次出版的新書內容共涵蓋十大主題，包括：政府治理、外交與國防、經濟發展、教育體系、社會和諧與都市規劃等，探討新加坡如何在多元種族、語言與宗教的社會中，實現國家團結與持續繁榮進行。

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為了讓這份經驗啟發更多人，童振源也將全部版稅全數捐出，轉換成贈書計畫予致力於推動台星交流的各界人士，以期進一步促進兩地之間的友誼與交流。

童振源的新書在出版後已於台星兩地引發熱烈迴響，中文版台灣上市十天內全數售罄，並登上博客來人文社科類新書第26名、總榜第81名。一家市值超過400億元的台灣上市公司董事長購買近300本分送全體主管，一位新加坡企業家亦購書近300本送贈台灣友人。

▲從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧。（圖／翻攝童振源臉書）

在新加坡，一位企業家一次捐贈1,000本贈送給來訪的中國企業代表，另一位企業家更計劃贈出5,000本予參加於金沙展覽廳舉辦會議的賓客。其中，新加坡產業公會赴台拜訪時，更以此書作為伴手禮致贈台灣友人，展現雙方深化交流的誠意。

童振源6日在臉書發文中也表示，他已在新加坡舉辦六場新書分享會，並預計再進行三場活動。同時，他也應邀返台舉行七場分享會，包含明年四月於台灣上市櫃公司協會的專題演講，顯示各界對新加坡發展經驗與成就的重視，也反映出台星兩地朋友對深化交流的共同期待。

此外，多位新加坡大學教授也已表示將這本書納入EMBA與在職進修課程教材，另有一群志同道合的夥伴正籌劃「新加坡學」系列影片與講座，初期將以本書為主軸，拍攝多部訪談書中提及的重要人物短片，包括：新加坡城市規劃之父劉太格、歐聖集團總裁許興江、國際漢語教學權威吳英成教授與前國會議員楊木光等人，影片完成後也預計將陸續上線於YouTube平台。

童振源表示，這本書不僅記錄新加坡的奮鬥與成就，更象徵台星兩地朋友共同努力、彼此學習、增進理解與友誼的起點，他衷心感謝每一位讀者、朋友和夥伴的支持，攜手將新加坡六十年的經驗與智慧，傳遞得更廣、更深，持續促進台星的交流與情誼。

▲從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧。（圖／翻攝童振源臉書）

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