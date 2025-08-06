照護弱勢人設大崩壞　遭控霸凌、中飽私囊　台北海大回應

▲台北海大特教中心主任蔡絢麗屢獲優良教師表揚，十分風光。（圖／翻攝台北海洋科技大學官網）

圖文／鏡週刊

本刊調查，在台北海大任教超過30年的蔡絢麗，擁有國立海洋大學航運管理博士學位，目前是台北海大航海與航運管理系副教授，兼特教中心主任。根據校方的資料，她於學務長任內關懷照顧原住民、身心障礙等弱勢生，並在學校支持下成立原資中心、特教中心，也是全國私立科大首創的獨立專責照顧特教生單位，成效良好，台北海大還因此榮獲教育部頒發的「特教特色學校」獎。

蔡絢麗在校期間，屢獲年度績優教師，更在2019年獲得「弘道獎」，並連續3年榮獲教育部總統教育獎，還在2022年獲得模範航港從業人員獎，可謂得獎無數、備受肯定，沒想到卻爆出霸凌學生、中飽私囊的醜聞。

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至於台北海洋科大擁有不少傑出校友，包括鴻海集團創辦人郭台銘、桂冠實業董事長王坤山、兩岸船務大王洪清潭、台北海運承攬公會理事長陳木枝、高盈企業集團董事長雷祖綱、高雄港引水人辦事處主任胡延章、藝人郭子乾、胡琴音樂家陳家崑，以及音樂製作人王治平等等。

▲鴻海集團創辦人郭台銘（右）、藝人郭子乾（左）都是台北海大的校友。（圖／翻攝郭子乾臉書）

針對蔡絢麗遭同校老師、學生、家長指控霸凌及中飽私囊，台北海大表示，校方接獲申訴後，已依循教育部霸凌調查規定，成立調查委員會，並聘請外部人員全程協助，將秉持公平、勿枉勿縱的原則，妥善調查，維護全體師生權益。目前蔡絢麗已遭調離特教中心主任一職，等待調查中。

針對要求特教生回捐1萬元涉嫌中飽私囊及言語霸凌學生和家長等相關指控，本刊透過電話、簡訊及e-mail多方試圖聯繫蔡絢麗，但至截稿前，尚未取得其回應

▲台北海洋科技大學（圖）爆發特教中心主任中飽私囊、霸凌特教生的醜聞。（圖／翻攝台灣海外聯合招生委員會網）

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