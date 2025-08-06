惡鄰持開山刀夜襲！關燈勒頸掐乳判8年5月　被害女批判太輕

▲彰化女子遭男鄰居持刀闖入襲胸，頭破血流。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名楊姓男子假借討停車費，竟持開山刀潛入女鄰居住處，趁被害人洗澡時關燈偷襲，不僅暴力猥褻更導致被害人頭破血流。近日法院依「攜帶兇器侵入住宅強制猥褻」等罪重判8年5個月，但被害人痛批，「這種惡鄰根本是社區未爆彈，判太輕了！」

這起驚悚案件發生在今年3月25日晚間6點多。當時楊男戴上口罩、手套，手持30公分開山刀，從自家2樓窗戶攀爬至隔壁女鄰居住處，令人髮指的是，他先將被害人放置在五斗櫃內的內衣褲打包放在樓梯間，確認被害人正在洗澡後，竟冷靜地逐一關閉客廳、廚房燈光，最後直接切斷浴室電源。

▲彰化女子遭男鄰居持刀闖入襲胸，頭破血流全身多處瘀青。。（圖／民眾提供，以下同）

「浴室突然一片漆黑，我以為是女兒回家...」被害女子回憶當時仍心有餘悸。當她全身赤裸踏出浴室查看時，楊男突然從後方勒住她脖子，右手揮舞開山刀威脅：「把錢交出來！」左手則粗暴抓捏其胸部，造成左胸外圍嚴重瘀青挫傷。

在雙方激烈搏鬥過程中，被害女子拚命抓住刀刃抵抗，導致左手多根手指被割傷，頭部更遭刀背重擊，當場血流如注。令人氣憤的是，楊男見她傷勢嚴重才鬆手，還假惺惺地說：「我幫妳開燈清洗傷口」，隨後從大門從容離去。

法官審理後認為，楊男曾犯下3次強制性交罪，今年初才因酒駕判刑3月出監，再利用被害人裸體無助狀態施暴，犯後毫無悔意，依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻等罪判處8年5個月徒刑。但被害女子氣憤表示「判太輕了」，指控楊男曾多次騷擾她，雖然法院已沒收作案用開山刀，但8年多的刑期仍不足以保障社區居民安全。