屈公病「台灣無疫苗、專治藥物」　胸腔醫急籲3招滅蚊防範

▲蚊子示意圖。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屈公病（基孔肯雅熱）近期在中國與印度等地快速升溫，世界衛生組織（WHO）於7月22日發布全球警訊，呼籲各國嚴陣以待，避免重演20年前的疫情大流行。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，這波疫情再起，與全球暖化、國際旅遊頻繁、病毒的變異息息相關，使原本侷限於熱帶的屈公病，如今威脅到溫帶地區。尤其夏季連日大雨與潮濕悶熱的氣候，讓住家成為蚊子的理想孳生地。

黃軒表示，屈公病目前尚無專門治療藥物，主要以退燒和補充水分等支持性療法為主。雖然已有疫苗問世，但目前僅在美國開放施打，尚未普及全球，難以作為即時防線。

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面對蚊子帶來的傳染威脅，黃軒建議民眾可從三方面積極防範。首先，環境管理是防蚊的第一步，例如定期清除花盆底盤、水桶、冷氣排水盤等積水處，並保持室內乾燥通風，減少蚊子孳生空間。其次，物理防護也很重要，包括安裝紗窗紗門、使用蚊帳以及電蚊拍、捕蚊燈等設備，有效阻絕蚊子入侵。最後，個人防護不可忽視，選用合適的防蚊液，如DEET（需留意兒童孕婦使用）、Picaridin、IR3535或天然精油，並可搭配種植香茅、薄荷等驅蚊植物，以及合理使用電蚊香。

此外，黃軒提醒，蚊子偏愛汗味、二氧化碳與深色衣物。運動後應及時沖澡換衣，蚊蟲多時則建議穿著淺色長袖衣物加強保護。他強調，全球最致命的生物往往就在家中，防蚊工作需全民動起來，才能降低屈公病與其他蚊媒傳染病的威脅。