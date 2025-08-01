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台南市府公布災後復原進度　貨櫃屋安置與修繕媒合同步啟動

▲台南市秘書長尤天厚主持，針對貨櫃屋租用、住屋毀損修繕協助、通訊回復及聯合服務中心運作與受理情況等議題，由工務局、研考會及中華電信等單位逐一說明後續作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市秘書長尤天厚主持，針對貨櫃屋租用、住屋毀損修繕協助、通訊回復及聯合服務中心運作與受理情況等議題，由工務局、研考會及中華電信等單位逐一說明後續作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，市府1日上午於永華市政中心6樓新聞發布室召開風災復原進度記者會，由秘書長尤天厚主持，針對貨櫃屋租用、住屋毀損修繕協助、通訊回復及聯合服務中心運作與受理情況等議題，由工務局、研考會及中華電信等單位逐一說明後續作為。

尤秘書長表示，針對外界關心是否採用貨櫃屋進行安置議題，市府從善如流，比照先前楠西震災處理經驗，提供貨櫃屋作為臨時安置選項，協助災民安穩過渡。至於救助金發放，截至7/31日已撥款2625件，總金額近5960萬元，後續將加速審核作業，呼籲尚未申請的民眾儘速提出申請。

為協助因丹娜絲颱風造成住家毀損、無法居住的災民，市府推出「2025年丹娜絲風災災民租用貨櫃屋計畫」，自1日起至8月31日止，開放至所轄區公所登記申請。

凡未領取租金補貼且居所嚴重受損者，均可申請貨櫃屋安置，租期為2025年9月1日至12月31日。每櫃可供3人以內居住，最多申請2櫃。費用部分，由市府統一承租並補助大部分費用，申請人僅需負擔每櫃新台幣8000元（每月2000元，共4個月），其餘由市府支付。低收入戶等弱勢族群，費用則由市府全數負擔。

▲台南市秘書長尤天厚主持，針對貨櫃屋租用、住屋毀損修繕協助、通訊回復及聯合服務中心運作與受理情況等議題，由工務局、研考會及中華電信等單位逐一說明後續作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府提醒，申請人須妥善使用貨櫃屋，若有損壞自行需負責修繕。此外貨櫃屋需設於受災戶所屬行政區內，並取得土地所有人同意，如有糾紛由申請人自行負責處理。

研考會表示，全市各區公所自7月19日起設置聯合服務中心，提供災後各項協助申辦服務，並實施「假日不打烊」措施，方便在外地工作的子女於假日返鄉協助家人辦理。服務中心預計營運至8月10日，歡迎市民多加利用。

自7月19日至31日止，聯合服務中心共動員1487人次投入服務，累計提供諮詢30577件，實際受理申請案件22630件。其中，住屋毀損慰助諮詢案件達20732件，占整體諮詢量的67.8%，受理案件則為15548件，占總受理件數的68.71%。另在丹娜絲颱風災後補助部分，透過線上平台申辦案件計有7825件，其中住屋毀損6257件、車輛泡水或外力損毀1419件，以及安遷救助149件。

依據前進指揮所研商決議，台南受災區劃分為17個區塊，由市府及中央不同單位分工負責修繕媒合作業。工務局表示，市府已於7月30日完成針對轄內責任區的跨局處協調會議，以工務局負責的學甲、北門及將軍等三區為例，目前各區已分配7家廠商，提供住屋修繕協助。

截至目前為止，3區合計住戶有修繕意願案件計38件。工務局後續將協助有需求的住戶進行廠商媒合，並於辦理現場會勘、估價後，依行政院公共工程委員會制定之定型化契約辦理，避免哄抬價格，保障民眾權益。

針對此次颱風造成台南12個重災區通訊設施受損情形，中華電信表示，已即時調派全台維修人力支援，目前行動通訊基地台已全面完成搶修，雖部分站台採臨時設置，訊號涵蓋略有差異，但後續將持續調整優化。

市話與光化箱設備亦已全數修復，原先大量報修案件現已逐日下降。不過，近期因南部連續降雨，部分住戶設備出現進水狀況，報修件數略有上升，但仍在可控範圍內。寬頻與MOD服務亦已恢復至正常維護水準。

中華電信每日動員超過260人投入災區搶修及後續復建工作，並出動多輛行動車前往災區，提供臨時通訊與充電支援。中華電信提醒市民，若仍有通訊異常情形，請撥打123客服專線通報，以利安排排程處理，避免影響整體搶修進度。

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