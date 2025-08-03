專題報告「只有他一人被當」！虎尾科大生怒控遭霸凌　師委屈喊冤

▲虎尾科大傳出疑似師對生霸凌事件，教育部要求提供當事人協助與關懷輔導。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼台師大女足隊爆發師對生霸凌事件，日前虎尾科大也傳出疑似師對生霸凌。一名教師遭學生家長指控不當教學、成績評定不公等疑義。虎科大表示，現仍在調查階段，將約談雙方，確認學生是否提霸凌檢舉。教育部強調，已請校方根據校園霸凌防制準則，積極提供當事人協助與關懷輔導，後續依規定辦理。

台師大女子足球隊爆發霸凌事件，台師大校級教師評審委員會決議解聘教練周台英，並懲處4年不得聘任為教師。無獨有偶，虎尾科大也傳出老師疑似對學生霸凌事件。

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據了解，虎尾科技大學在7月22日接獲反映，某系教授傳出不當教學，成績評定不公及經費等疑義。校方已經和家長聯繫，釐清可協助學生事項及輔導學生復學事宜，並確認學生是否提霸凌檢舉。

虎尾科大校長張信良進一步說明，是否為霸凌事件尚待確認，由於目前涉及霸凌或性平事件都要慎重處理，校方為求謹慎，正在約談雙方，該事件是一名學生的專題報告被老師當掉，由於該生是該專題唯一被當的學生，引發該生質疑與不滿，老師有對學生說明，後來學生向家長訴苦，家長則寫信向校方反映，老師則覺得很委屈，該案還在調查階段。

教育部回應，已經要求虎尾科大，根據校園霸凌防制準則第14條規定，對當事人積極提供協助、主動輔導與關懷。後續本案學生、家長如果要提出霸凌檢舉，則請學校確實根據校園霸凌防制準則辦理。