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父親節掀「型男老爸進化論」　電音雙波新型送禮熱潮

▲▼電音雙波,海芙電波,媚必提。（圖／凝境美學診所提供）

▲趁父親節送爸爸低調又有感的海芙電音波拉提，做個自信型男。

生活中心／綜合報導

男士醫美漸當道！海芙電音雙波成父親節熱門禮物

父親節將至，許多子女開始煩惱該送什麼給辛苦的爸爸。今年除了傳統的刮鬍刀、手錶，不妨考慮當紅「型男老爸進化論」送禮新選擇！根據佳思優醫美集團統計，2025年男性到院接受保養療程的比率比去年成長近三成，增幅甚至超越女性，無論是中階主管還是熟齡爸爸，越來越多男性希望維持「不顯老、不顯累」的精神外貌。

佳思優專精微整治療的劉易明醫師指出，高達七成男性醫美療程是由太太或子女主動安排作為禮物，三成則是單身男士或科技業上班族主動犒賞自己，其中詢問度最高、最多人施作的療程，正是近年大家都不陌生的電音波療程。

▲▼電音雙波,海芙電波,媚必提。（圖／凝境美學診所提供）

▲佳思優劉易明醫師進一步說明，電音雙波能針對不同深淺層的肌膚作用，達到1+1>2的效果。

男士醫美訴求：自然有精神，偏好非侵入式療程

劉易明醫師進一步表示，男女在醫美保養上的重點其實大不相同，女性平時就較重視保養，關注的是細節上的改善，例如細紋淡化、膚質提升等；而男性則更在乎整體形象，追求的是看起來精神、俐落輪廓，不容易被看出疲態，然而，多數男性對動刀療程及長恢復期有所顧忌，非侵入式的療程則更能接受。

其中，由韓國醫美大廠 Classys 最新研發的海芙電音雙波療程，結合電波與音波雙重技術，恰好滿足男性對自然緊實與低恢復期的保養需求。海芙電波以容積式原理加熱淺層肌膚，刺激膠原蛋白新生，改善鬆弛與淡化紋路；海芙音波媚必提則可施打肌膚指定層次，針對輪廓線條與下垂部位進行精準拉提。海芙電音雙波無需綁定發數，兩者皆能客製深度、發度，互相搭配施作，由內而外強化輪廓與緊實度，打造自然有感、且無痕跡的年輕印象。

▲▼電音雙波,海芙電波,媚必提。（圖／凝境美學診所提供）

▲陳依凡醫師推薦怕痛的男性，嘗試海芙電波，具有震動及冷卻減痛機制，舒適又安全。

海芙電波躍升黑馬，低痛感、短恢復期吸引男性客群

佳思優竹北分院院長陳依凡醫師也補充，海芙音波自問世近十年以來口碑持續穩定，深受市場肯定，而新推出不到一年的海芙電波則迅速成為醫美界的黑馬，詢問度持續攀升。相較於傳統電波，新一代海芙電波導入革新技術，採用連續脈衝輸出與不間斷水冷系統，讓熱能穩定傳導的同時，更能有效保護表皮肌膚，提升療程安全性。搭配五段式智慧震動減痛機制與六段式可調冷卻設定，可根據每位患者的反應即時靈活調整，進一步提升電波療程的舒適度與精準度。海芙電音雙波相輔相成，對於忙碌又注重形象的男士來說，是更便利又輕鬆保養的理想選擇。

▲▼電音雙波,海芙電波,媚必提。（圖／凝境美學診所提供）

▲劉易明醫師與陳依凡醫師提醒，任何療程都需要在合法合規的診所進行，才能確保自身權益。

原廠認證診所，療程安全與效果才有保障

為了確保療程效果與安全性，劉易明醫師提醒消費者應選擇具原廠認證的診所與醫師。民眾可透過海芙官網查詢合作診所，並於現場要求掃描儀器QR Code，確認使用正品探頭與設備，此外，診所應具備當年度產品認證證書，並由通過原廠訓練的專業醫師操作，才能針對個人臉型與肌膚狀況進行準確施作。

陳依凡醫師最後強調：「追求好效果，也不能忽略安全性。選對有口碑有品質的優質診所與適合的療程方式，更為重要。」今年父親節，不妨以一份低調卻有感的「型男老爸進化論」，讓爸爸用自信迎接每一個新階段，不論是回顧事業、見老朋友，還是單純想把自己照顧得更好，都值得擁有這份質感升級的驚喜。

附註：本篇圖片提供 佳思優整形醫美診所
 

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