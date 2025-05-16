《左撇子女孩》坎城首映掌聲不斷　蔡淑臻吸睛高顏值成紅毯焦點

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台灣女星蔡淑臻於第77屆坎城影展紅毯上，以一襲剪裁大膽的黑色高衩禮服驚豔全場，成為國際媒體與攝影師注目的焦點。此次造型由專業團隊操刀，搭配大器紅唇與俐落低馬尾造型，展現優雅沉穩的氣質與強大時尚氣場，完美詮釋國際巨星風範。紅毯上，她自信大方的姿態吸引無數鎂光燈，成功在全球影壇盛會中留下深刻印象。

▲蔡淑臻坎城現身 自然妝容與自信神情成國際焦點。（圖／網路資料）

蔡淑臻此次現身坎城，是為參與由台灣導演鄒時擎執導的電影《左撇子女孩》首映活動。該片入選本屆影展「國際影評人週」單元，於法國當地時間5月15日完成世界首映，映後觀眾熱烈回應，以長達八分鐘掌聲表達高度肯定。蔡淑臻與馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、小8張允曦、夏騰宏、林嫣等演員共同踏上紅毯，展現台灣影人的專業實力與國際魅力。

▲電影《左撇子女孩》亮相坎城影展，飾演母女三角關係的蔡淑臻、馬士媛與葉子綺，以及黃鐙輝、小8張允曦、夏騰宏和林嫣等演員共同出席紅毯，展現團隊風采。（圖／網路資料）

《左撇子女孩》以小女孩的視角，講述一位單親母親帶著兩個女兒搬到台北，經 營一家夜市攤位，三人各自面對適應新環境的挑戰，同時努力維繫家庭的和諧。故事細膩刻畫三代母女之間的衝突、掙扎與內心的惆悵，生動展現夜市獨特的生活氛圍。該片由鄒時擎與美國導演尚恩・貝克聯手編劇，作為鄒導首部長片即躋 身坎城影展，展現出台灣電影強勁的創作能量。

▲蔡淑臻主演的《左撇子女孩》成功入選本屆坎城影展「國際影評人週」單元，備受國際矚目。（圖／網路資料）

在國際紅毯上狀態絕佳的蔡淑臻，經常透過社群媒體分享她的保養日常。除了規律的生活作息與基礎保養，她也會定期透過「海芙電波」與「海芙音波」療程，協助維持肌膚的緊緻度與輪廓線條的清晰感。蔡淑臻曾分享，自己對外貌與上鏡狀態有著高度要求，因此傾向選擇溫和、穩定且效果持久的保養方式，而「海芙電波」與「海芙音波」正是她長期信賴的選擇。她對自我管理的自律與對細節的重視，也成就了此次在坎城紅毯上的自信與亮眼表現。

《左撇子女孩》目前已啟動後續發行計畫，台灣與法國片商正積極洽談中，預計於年底正式上映。競賽結果將於5月21日揭曉，備受各界期待。除了在電影領域持續展現亮眼表現，蔡淑臻近期在戲劇作品上也動能十足。她參與演出的全新影集《喝酒吧！笨蛋》即將於5月30日在台灣大哥大MyVideo平台首播。該劇由金鐘導演樓一安執導，集結莫子儀、楊貴媚等實力派演員共同演出，以微醺愛情輕喜劇為題材，融合濃烈情感與幽默節奏，預期將掀起一波觀劇熱潮。

▲金獎團隊強勢聯手，《喝酒吧！笨蛋》融合深刻情感與幽默張力，掀起觀眾高度期待。（圖／網路資料）