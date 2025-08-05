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雲林縣府攜手國際社團共創社福願景　張麗善：協力打造幸福雲林

▲雲林縣府攜手國際社團共創社福新願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「114年攜手國際社團 共創雲林社會福利新願景」高峰會議於斗六教師研習中心舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（5）日邀請國際獅子會、國際扶輪社、國際同濟會、國際青商會、國際崇她社、國際傑人會及國際工商經營研究社等七大國際社團，舉行「2025年攜手國際社團 共創雲林社會福利新願景」高峰會議，針對各社團公益服務經驗與縣府社會福利、服務方案交流，融和公私協力，同心打造幸福雲林。

長張麗善感謝與會各國際社團長年投入公益服務，在雲林推動助學計畫、急難救助、協助弱勢孩童、弱勢家庭、改善環境安全，推動兒童閱讀活動、性別平權、協助公益專案管理等行動，讓愛心遍布雲林每個角落。

張麗善指出，雲林縣政府致力於「雙脫」，打造安居樂業宜居城。一為「脫胎換骨」，將智慧科技與永續發展導入產業創新、地方創生、醫療長照、消防衛生等，創造宜居家園；一為致力「脫離貧窮」，推動9加1產業園區，從農業大縣轉型升級農工商科技城，創造就業機會，提升家庭所得，擺脫貧窮。
 
社會處長林文志表示，縣府積極推動社會安全網、長者健康照護、托育支持及性別平等，成效斐然，113年度榮獲衛福部社會福利績效實地考核「卓越獎」最高榮譽，更在公益彩券管理、社會救助、志願服務等多面向拿下優等獎，並以創新作為奠定全國領先地位。

另雲林縣在國際評比更是屢獲肯定，不僅2024年全台唯一入選「ICF全球TOP7智慧城市」的縣市，也並榮獲「健康城市暨高齡友善城市」無礙獎、共老獎、創新獎等多項肯定，展現縣府展現縣府在智慧治理成果與積極守護弱勢、打造幸福社會的努力成果。

林文志表示，本次高峰會議除回顧縣府及國際團體的成果，更是未來縣府能與國際社團攜手合作的起點，以呼應聯合國SDGs目標，讓雲林縣朝向永續經營之目標前進，並攜手創新新雲林，共同努力讓國際社團、雲林發光發熱，我們來共同努力，共創更美好幸福的縣市。

▲雲林縣府攜手國際社團共創社福新願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林文志說此次高峰會議除回顧縣府及國際團體的成果，更是未來縣府能與國際社團攜手合作的起點。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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