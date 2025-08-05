蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

▲長輩們開心體驗手沖咖啡，現場洋溢歡笑。（圖／記游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「這杯咖啡，是我自己親手沖的！」在蒜香與咖啡香交織的空氣中，長輩臉上綻放燦爛笑容。華山基金會莿桐愛心天使站今（5）日歡慶成立14週年，特別邀請社區志工與長輩齊聚一堂，一起動手沖泡創意「蒜頭咖啡」，透過手作DIY，留下滿滿回憶。

自2011年創立以來，莿桐站始終守護在地失能、失依、失智長者，成為他們最溫暖的依靠。活動中，除感謝多年來支持的在地商家與志工，更結合防詐騙宣導與防失智桌遊互動，讓長輩在輕鬆氣氛中學習自我保護，歡笑聲此起彼落。

▲社區志工與長輩齊聚一堂，一起動手沖泡創意「蒜頭咖啡」。（圖／記游瓊華翻攝）

來自莿桐的「芒果咖啡」團隊在執行長王琴理領軍下，特別設計融合在地農產的「蒜頭咖啡DIY體驗」，讓爺奶們親手沖泡香氣四溢的咖啡，練習手部協調之餘，也拉近彼此距離。年近八旬的林奶奶開心表示，我第一次自己泡咖啡，還有蒜頭味，真的很特別！

活動最後，站長動情回顧14年來的服務歷程，現場來賓與長輩一同為天使站獻上祝福。華山基金會目前於全台澎金馬設立401個愛心天使站，服務逾3萬名「三失」長輩，提供免費到宅服務，包括關懷訪視、陪醫、原床泡澡等。若想加入愛的行列，每月捐助1250元，或每年15000元，就能讓更多孤老感受有人在身旁，不再孤單走過晚年。

▲手沖咖啡香中慶週年，華山莿桐站暖陪孤老14年。（圖／記游瓊華翻攝）