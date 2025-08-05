雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍！盼縣府速改善

▲雲林豪雨造成大湖口溪水位暴漲灌進民宅，竟因下水道系統排放口未設置倒灌防護設施釀災。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／雲林報導

雲林地區3日遭遇強降雨，導致斗南市區建國三路一帶嚴重積淹水，大湖口溪水位暴漲，溪水經下水道倒灌入住宅區，造成至少300戶民宅受災。水利署第五河川分署實地勘查後指出，主因在於排放口未設置防止倒灌的設施，導致下水道系統承壓冒水，引發災情。

根據調查，當大湖口溪水位上升時，由於下水道系統缺乏閘門或逆止閥等設備，溪水經由排放口倒灌入市區，建國三路一帶因地勢較低，積水最為嚴重。環保團體對此表達不滿，認為這起災情並非單純天災，而是人為疏失導致。

台灣公民參與協會「水公民環境防災組」召集人粘麗玉指出，地方排水工程未設防洪設施是根本問題，縣府對於下水道設施管理明顯失職。她批評，雲林縣府不僅未正視問題，事發後仍將責任歸咎於天氣因素與中央政策，並未提出具體改善措施。

雲林縣水利處長許宏博曾表示，初步判斷是因大湖口溪水滿溢，致使低窪街區無法排水才引發災情。但粘麗玉認為，這更證實基礎設施缺陷為災害主因，地方應負起責任。

粘麗玉呼籲，縣府應向受災戶致歉，提出完整改善計畫，盡快設置防倒灌設施，停止一再將災害歸咎於天候異常。她強調，民眾需要的是實質治理，而非卸責與口水。