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夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰求助社工：我孫好可憐

▲▼《鬼滅之刃》遊郭篇，妓夫太郎、墮姬兄妹檔身世相當可憐。（圖左／《鬼滅之刃》漫畫；圖右翻攝自推特「鬼滅之刃公式」）

▲墮姬兄妹深受不少《鬼滅之刃》粉絲喜愛。（圖左／《鬼滅之刃》漫畫；圖右翻攝自推特「鬼滅之刃公式」）

記者閔文昱／綜合報導

近年來日本盛行以動漫角色為孩子命名，不少父母為了展現個性或熱愛某作品，選擇取用特殊名字，但這樣的風潮也引發不少爭議。日本一名祖母近日向社工求助，因為她的女兒與女婿堅持將《鬼滅之刃》中的反派角色「墮姬」作為孫女的名字，讓她感到難以接受，更直言「我孫子好可憐」。

據《宅宅新聞》報導，該祖母表示，自己從未看過《鬼滅之刃》，對「墮姬」這名字完全無法理解，得知其角色設定後更是驚訝萬分。墮姬不僅在劇中是性產業從業者，還以殘暴傲慢聞名，連她的哥哥「妓夫太郎」都嫌這名字難聽，讓人難以理解為何父母會將這樣的名字用在孩子身上。祖母憂心忡忡地說，「孩子長大後可能會因名字受到霸凌或心理創傷。」

▲《鬼滅之刃》角色「墮姬」。（圖／翻攝自X）

▲《鬼滅之刃》角色「墮姬」。（圖／翻攝自X）

更令人擔憂的是，這對父母計劃將即將出生的雙胞胎也取名為《鬼滅之刃》中的角色，讓祖母更加不安。她坦言自己雖然無權干涉，但仍希望孩子未來若因此受創，她能夠在世陪伴並提供支持，如今部分父母過度將命名當成展現個人情感的方式，甚至視孩子為延伸自身故事的載體，反而忽略了孩子真正的感受。

事實上，日本政府近期也注意到「閃亮亮名字」問題帶來的社會影響，已於今年5月通過《改正戶籍法》，希望能對過於誇張的命名行為進行規範。然而由於法律仍有灰色地帶，像「墮姬」這類名字尚未明確違法，仍無法有效遏止類似情況的發生。

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