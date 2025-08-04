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陸25歲前童星患「美女病」右眼失明　醫曝全球發病率僅0.03％

▲大陸前童星吳煜輝患「美女病」右眼失明。（圖／翻攝微博）

▲大陸前童星吳煜輝患「美女病」右眼失明。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸前知名童星「秦虹一枝花」吳煜輝小小年紀就在江蘇綜藝《非常週末》中嶄露頭角，然而，長大後的她近期在個人社群上透露，自己患上被稱為「美女病」的脫髓鞘病變多發性硬化，導致右眼失明，後期得終身靠藥物控制，沒法治癒。

▲大陸前童星吳煜輝患「美女病」右眼失明。（圖／翻攝微博）

《揚子晚報》報導，「我的右眼失明了，基本上可以確診為多發性硬化。這個病全球發病率只有0.03%，很不幸被我趕上了……。」在視頻（影片，下同）中，吳煜輝表示，需要終身注射單抗藥物來控制病情，否則病情容易復發，進而可能導致癱瘓、雙眼失明，「我的音樂夢想不得不暫時擱置了。在25歲這樣的年紀，被剝奪了追求美麗和夢想的權利，要說不痛苦是假的。」

公開資訊顯示，脫髓鞘病變多發性硬化是一種以中樞神經系統脫髓鞘為特徵的自身免疫性疾病。由於免疫系統異常攻擊神經纖維表面的髓鞘（保護性脂肪層），導致神經傳導障礙，引發多樣化症狀，如肢體麻木、視力障礙、運動失調等。該病具有慢性、反覆發作的特點，好發於20至40歲人群，女性患病率又高於男性。

由於該病症在年輕女性群體中較為常見，因此，多發性硬化有個外號叫「美女病」，發病率雖不高，仍成為年輕人非外傷致殘的主要原因之一。

▲大陸前童星吳煜輝患「美女病」右眼失明。（圖／翻攝微博）

吳煜輝表示，診治方向大概是終身打單抗，每月打一次控制，目前透過激素衝擊治療，希望眼睛可以恢復一些光，「這個病算是免疫系統的自我攻擊。把自己的神經系統當成外來入侵病毒去打，免疫系統自行加班，自己打自己。」

吳煜輝強調，哭過很多次，在醫院確診那天崩潰大哭，但既然事情發生了悲傷也沒用，「眼睛看不見那天，家人連夜趕到醫院。看著他們通紅的眼睛，我明白生病不是一個人的戰鬥。不管為了我自己，還是為了家人，我都應該樂觀心態去面對人生種種挑戰。家人已經為我負重很多，替我承擔了精神上的痛苦，必須站起來。」

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