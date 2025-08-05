米奇鑽褲管「直衝下體」！女店員崩潰狂跳　同事爆笑不救畫面瘋傳

▲ 老鼠竄入女店員褲管。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一家服飾店內上演米奇之亂，一名女店員躺在地上休息時，突然竄出一隻老鼠直直衝進她的褲管，嚇得她立刻跳起來狂甩雙腿，老鼠才從褲腳掉出，過程全被監視器拍下，驚恐過程在網路上引發關注。

Una rata entró a los pantalones de una mujer mientras se encontraba acostada en una tienda en Brasil. pic.twitter.com/J79aSJqmzf — Jorge Ramos Pérez (@RamosJorge69) August 4, 2025

據TV Azteca Bajío報導，這起事件發生於當地7月30日，當時店內有2名女子躺在地上稍作休息，一個人正在小憩，另一人在一旁滑手機，突然間一隻老鼠快速竄出，鑽進其中一名女子褲管內。

感受到異物的女子瞬間跳起，開始不停晃動雙腿，希望能將不速之客甩出，一邊慘叫一邊狂跳之下，老鼠終於從褲腳滾了出來，一旁的女子見狀則是忍不住大笑。但當事人顯然飽受驚嚇，擺脫老鼠之後還伸手撫摸下體，看來心有餘悸。

專家提醒，這起事件看似虛驚一場，但老鼠可能攜帶多種病原體，包括漢他病毒、鉤端螺旋體病、沙門氏菌等疾病，不過只要做好適當清潔衛生措施及環境防護，便可大幅降低感染風險。