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【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

利百代,繪畫比賽,藝術,創意,國立傳統藝術園區,宜蘭,傳藝。（圖／利百代提供）
▲2025第22屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮「夢幻泡泡秀」。

圖、文／利百代提供

「利百代之星」在傳藝創意綻放、熱鬧非常
由伴隨著無數台灣人成長的知名指標性文具品牌「利百代」所主辦的「利百代之星繪畫比賽」在今年迎來了第22屆的頒獎典禮，典禮於2025年8月2日在“宜蘭國立傳統藝術園區”圓滿結束。

活動舞台於今年首次移至“宜蘭國立傳統藝術園區”，邀請參賽者與親朋好友一同前往共襄盛舉，現場除了頒獎典禮，還能在園區內體驗、觀看許多台灣傳統技藝，以及豐富的展演活動和DIY體驗，感受藝術的魅力和文化的深度，一起前往開啟一場藝術之旅。

如果逛累了，園區內也有各式各樣的美食點心和休息區，提供良好的休息場所和能量。

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生活變成藝術　畫出爆笑瞬間
本次第22屆繪畫比賽主題為「笑料馬戲團」，參賽者們用色彩呈現生活中曾經發生或發現的好笑回憶，鼓勵每次參賽者用創意在畫紙上揮灑出美學與潛能，展現童真與創意。

今年特別新增了國中組和天使組(身心障礙組)，除了讓更多年齡層能一同參與，也實踐企業精神關懷社會中的弱勢族群。

比賽組別為四大別，分別為：幼童園暨國小1~2年級組、國小3~6年級組、國中組、天使組，並邀請了中國文化大學 新聞暨傳播學院廣告學系 教授：顏惠芸、國立臺中科技大學 商業設計系 教授：侯純純、國立臺中科技大學 商業設計系 教授：邱旭蓮，三位設計領域重量級老師，利用他們專業的美學見解，從各組選出特優、優選、甲等、佳作，共48名得獎者，並在典禮中頒發豐富獎品，給予鼓勵。

利百代,繪畫比賽,藝術,創意,國立傳統藝術園區,宜蘭,傳藝 。（圖／利百代提供）

▲第22屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮，入圍作品展示牆。

精彩闖關　集章拿好禮
為了讓大小朋友都能玩得盡興，本次活動更是在園區內設置了各式各樣的闖關活動，每個關卡都充滿了趣味與挑戰，利用不同的遊玩體驗讓每個來參與的民眾都能享受過程。闖關分為三個關卡：

「我與利百代的戀愛」，要將手中的指示物品通過指定的迷宮，不可碰到牆壁，不只刺激又能提升孩童的手腳協調與平衡！

「我是跑不停的倉鼠」，直街將超巨大跑輪搬到現場，參賽者要進路跑輪中，並將旁邊的能量表集滿，即可過關，是個需要體力與耐力的關卡。

「我是貝克漢小將」在有著障礙物的跑道中，參賽者靠著運球的方式，想辦法越過障礙並將球踢至球門中，考驗著參賽者的協調和判斷力。

完成以上關卡並在集章卡上蓋章，就能至服務台兌換豐富好禮，獎品還貼心的區分了“孩童獎”及“成人獎”，讓參與的大人小孩都能一同同樂享受樂趣。

利百代,繪畫比賽,藝術,創意,國立傳統藝術園區,宜蘭,傳藝 。（圖／利百代提供）

▲2025第22屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮，闖關活動「我是跑不停的倉鼠」。

與台灣癌症基金會攜手共創愛心
「利百代之星繪畫比賽」與「台灣癌症基金會」共同合作，邀請當日入園遊客共同參與公益活動。凡是當日入園民眾，非參賽者也能一同參與闖關活動，遊玩體驗闖關一次，只需支付50元，當日活動所獲得的收入將全數捐贈給台灣癌症基金會，以幫助更多需要幫助支援的癌症患者及家屬，希望透過此活動與社會大眾共同努力，將愛心延續至每一個角落。

精彩表演　絕無冷場
頒獎典禮上，也安排了各式各樣精彩表演節目，每個表演都充滿了魅力和趣味。富有創意的氣球表演，隨著音樂表演者將手中氣球變成各式各樣的角色和物品，每一個作品都讓每個在場小朋友忍不住驚呼。

以及讓人驚艷的雜耍表演，表演者隨著音樂做出各種高難度的表演，讓人移不開眼球，深怕錯過任何瞬間。
夢幻的泡泡表演，為整個典禮帶來無窮樂趣，吸引著現場每個觀眾的目光，沈浸在每場表演中。

利百代,繪畫比賽,藝術,創意,國立傳統藝術園區,宜蘭,傳藝 。（圖／利百代提供）

▲2025第22屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮「氣球表演」。

除了參賽者與現場民眾以及評審老師，更邀請了全聯善美的文化藝術基金會 副執行長 張曉怡、好好聽文創傳媒董事長 潘祖蔭、打破常規董事長 褚美如、利百代總經理 張正昇、利百代廠長 蔡秀錦，與現場來賓一同共襄盛舉。

「利百代」期望「利百代之星繪畫比賽」，不僅僅是個展現藝術的舞台，更是培養夢想及發展創意的搖籃。

利百代,繪畫比賽,藝術,創意,國立傳統藝術園區,宜蘭,傳藝（圖／業者提供）

▲2025第22屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮-利百代總經理 張正昇 頒發萬元大獎給予榮獲特優參賽者以茲鼓勵。

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