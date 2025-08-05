雨彈狂砸馬路藏「坑洞地雷」害4車開過爆胎　高雄市府要賠了

▲高雄雨彈狂砸馬路現「坑洞陷阱」，4車開過全爆胎。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄連續多日降下豪雨，造成山區道路受阻及部分老化路面損壞，楠梓區德民路路面4日出現一處坑洞，不少車主因天黑視線不佳，輪胎壓入坑洞導致車輪破裂受損，初步了解，共造成4車受損。高雄市工務局獲報後，今（5）日已立即修補完成，後續將聯繫車主致意及賠償。

受到連日降雨影響，在楠梓區德民路的內車道，竟然出現一處1.2x0.6公尺的路面坑洞，造成行經車輛車輪破損，所沒有造成人員受傷。

▲▼馬路驚現坑洞，4車開過全爆胎。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，4起交通事故發生於昨（4）日18時50分許，並陸續接獲報案，48歲歐姓等駕駛人均稱視線不佳，輪胎壓入坑洞產生劇烈震盪後才知發生事故。

工務局獲報後，今日上午已立即派員前往修補完成，至於針對4車受損的部分，工務局已請同仁洽警察局提供車主連絡方式，並予致意及賠償。

▲工務局今早已緊急修補完成，後續將聯繫車主賠償。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，近日因受0728豪雨影響，中南部天氣持續不穩定，高雄市也降下連日豪雨，在多日劇烈天氣的短延時強降雨後，造成山區道路受阻及部分老化路面損壞，工務局已派員持續加強山區道路搶修及市區道路巡修，維持行車順暢與安全。