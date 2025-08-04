不敵土石流地基再度崩塌　台南柳營民宅撕裂驚悚畫面曝

記者林東良／台南報導

台南連日豪大雨，造成柳營等地山區發生土石流，並造成民宅一旁車庫整個崩塌，隨著土石流滑落深坡下，惟山區雨不斷，4日崩裂房屋主體近車庫處再次崩塌，所幸無人員傷亡，惟崩塌的畫面令人怵目驚心。

▲台南連日豪大雨造成柳營民宅一旁車庫整個崩塌，4日崩裂房屋主體近車庫處再次崩塌。（民眾提供）

台南受西南氣流影響連日下大雨，2日晚上9時多，柳營該處受災民宅，屋主兒子邱先生聽到啪啪啪啪的聲音，就像竹子壓下去破碎的聲音，邱男跑出來屋外來看，就看到房屋旁原本的鐵厝車庫整個不見了，崩塌滑到山坡下，房屋內地上出現3道裂縫，車庫內有2部小客車、1部貨車及機車，貨車大概價值60萬左右，兩台轎車10年左右車齡，一台機車也是10多年了，通通被埋到下邊的土裡。

陳姓女屋主說，她在睡覺的時候，有聽到聲音愈來愈大聲，嗶嗶啪啪嗶嗶啪啪，她心驚膽跳就跑出來看，竟看到放貨車及代步車的地方好像要崩塌下去，其中那台貨車是剛買才交車2天，分期貸款才繳1期而已，她猶豫要不要去搶救車子，但怕萬一她一去開車就整個滑陷下去，那該怎麼辦，想想還是保命重要。

陳姓女屋主指出，她在這種菜賣菜，住在這裡40年了，每1年都有天災什麼的，但都安然無事，從來沒看過下那麼大的雨，她整晚都沒有睡覺，因為公所安置的時間只有幾天而已，現在正在擔心全家未來要怎麼辦。

未料，房屋主體靠近原本崩塌滑落車庫的地方，4日上午再次擴大崩塌，撕裂房屋建築，再次隨著土石流滑落到山坡下，雖未造成人員傷亡，但驚悚的崩塌畫面，造成視覺上極大震憾！