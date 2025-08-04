台南柳營民宅地基流失再度崩塌　災民哽咽拭淚：不知何去何從

記者林東良／台南報導

台南連日豪大雨，柳營等地山區發生土石流，並造成民宅地基再度流失崩塌，成危樓不能再住人，陳姓女屋主表示，現在房子不能再住，無論原地重建或重新購房都要錢，全家人被安置在區公所，但這是暫時的，對於未來全家人要住那裡，要何去何從，不知該怎麼辦。

▲台南柳營民宅車庫整個崩塌，4日崩裂房屋主體近車庫處再次崩塌，陳姓女屋對未來何去何從充滿無奈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳姓女屋主說，原本是房屋旁車庫崩塌滑落山坡下，未料今早房屋又掉一角，原來全家是睡在客廳較安全處，但區公所說這房子已成危樓不能再住人，目前她們全家人被安置在區公所，現在有關單位正協助她們打地基，防止地基再度流失，但這不知要做多久，區公所安置只有3-5天，無論另外買房子或在原地重建都要錢，沒錢怎麼辦，全家人未來要住那裡？未來何去何從？都不知該怎麼辦。

▲現場施工人員冒雨打鋼板以防止地基土石再流失，但不停的雨勢，讓施工進度更加困難艱辛。

陳姓女屋主女兒說，父親節快到了，原本全家要為父親慶祝，沒想到連日豪雨竟造成房屋崩塌情事，現在房子不能住人，想到父母住在這裡那麼久，全家人不知住那裡？看到施工人員冒雨幫做「擋土牆」防止地基再擴大流失，她觸景傷情，忍不住哽咽拭淚。

據了解，該房屋主體靠近原本崩塌滑落車庫的地方，4日上午再次擴大崩塌，撕裂房屋建築，再次隨著土石流滑落到山坡下，雖未造成人員傷亡，但畫面令人怵目驚心！現場施工人員冒雨打鋼板以防止地基土石再流失，但不停的雨勢，讓施工過程與進度更加困難艱辛。