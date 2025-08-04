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明明缺人！「一堆人找不到工作」全場吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲一派人不願當社畜、一派人則是真的找不到工作。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼大家都說找不到工作？」一名女網友質疑，明明許多公司都在徵才，為何還是一堆人喊失業？她認為可能是職缺不合喜好，不願意將就，導致待業時間更久。文章引發兩派論戰，有人喊「薪水太低才不做」，也有人抱怨「有投履歷但沒回音」，甚至在鄉下找一份28K薪水工作都碰壁。

一名女網友在Dcard表示，看到有不少人上網發文哀號找不到工作，但她實際觀察卻不太一樣，像他們公司業務部門一直都有在招人，「但為什麼還是一堆人喊找不到工作？」

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原PO進一步發問，是不是大家都卡在「這份工作不是我喜歡的」，所以乾脆選擇不做？但這樣的觀望與挑剔，會不會反而陷入惡性循環，最後落得越來越難進入職場的窘境。

文章一出，一派網友紛紛狠批，「大家都找4萬以上的工作，再來就是地點偏遠的話，年輕人不去」、「工作內容跟薪水不成正比！除非真的沒錢才會將就，不然還是先躺平一陣子」、「開4萬以下的請不到人活該餒，薪資開的低要求又那麼多」、「不當奴隸錯了嗎」。

但也有另一派網友直指，現實比想像中還要殘酷，「是真的蠻難找的，我有投很多薪水只有3萬的都沒有下文」、「這是真的，我投了兩個月，連行政工作都投，也沒收到面試電話，唯一有一通就是業務的面試電話...找工作真的也是看運氣」、「在鄉下完全找不到工作，只有28K作業員去面試後，公司還很挑說需要有經驗的人」、「前陣子裸辭，真的覺得好難找到滿意的」、「我覺得看產業，我投旅行社業務，所有大公司以及中型公司都投了一輪，完全沒有下文，而且我期望薪資才開3萬初...我都快瘋了」。

還有網友試著理性分析原因，「覺得跟願不願意吃苦、對金錢積極度有差！我公司的行政職薪水比一般業界給的高，但就是要不定期加班（有加班費），上班時間不能用手機（其實忙到也沒時間用手機），我問朋友們有沒有興趣跳槽，居然沒人心動，覺得不夠自由、沒有工作與生活平衡，可能每個人對於金錢需求不太一樣？可能我待久習慣了」。

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