沖繩新樂園炸負評！一票台人愣「寧願國旅」：九族都比它好玩

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

沖繩「JUNGLIA樂園」主打叢林和大型恐龍主題，被稱作恐龍樂園、侏儸紀樂園，開幕後隨即吸引大量恐龍迷和叢林迷，不過許多人去過後超失望，紛紛給出負評。89.9萬YTR叉雞就貼出影片，「萬眾期待的主題樂園『Junglia沖繩』，結果一開幕就被全網噴爆！？」影片引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有JUNGLIA樂園的八卦嗎？」文中轉貼叉雞的影片，「笑死，再說國旅怎麼樣？這樂園根本詐騙樂園，8800日圓門票，還不能退，排一個設施要5小時。」他直呼JUNGLIA有太多講不完的雷，吐槽道「如果是台灣，還不敢這樣搞。日本屎比較香，就吃下去吧！」

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貼文引發眾人熱論，「最簡單的方式就是限制入園人數」、「排5～7小時這真的很日本」、「看了一些YTR，感覺蠻坑的，排隊就飽了」、「計算一下設施可容納多少人一次多久，就能大致算出來可開放人數，全放進來排隊就根本只想斂財」、「墾丁屌打」、「九族都比它好玩。」

還有網友表示，「公關買很多，園內幾乎沒有遮蔽物，有冷氣的餐廳還是預約制」、「經營者是大外行，連試營運限制人數都不做。玩經營遊戲也知道人數最好慢慢往上加，現在還沒開始就先把自己招牌砸了」、「主要是玩沉浸式跟劇情，問題玩這個時間就固定，而且人就不能太多，連園區停車場也搞預約制就真的很蠢。」

另外，叉雞的影片下方有不少去體驗的苦主現身，「真的是爛到不行，我7/27早上入場，排隊五小時結果只有玩到一個恐龍越野車，跟一個小火車」、「我前天去的，特別來找影片留言，拜託大家不要去，我幫你們省錢。一張門票快2000台幣，還要買什麼停車券300（元）。再來，園區裡面幾乎沒有遮蔽物，基本上就是沒什麼室內的地方，完全沒冷氣，前天去差點熱死。」