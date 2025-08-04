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曾文水庫天天滿水位　連26天放水6億噸「等於7座南化水庫」

▲▼曾文水庫放水。（圖／南區分署）

▲曾文水庫連26天放水，約放了7座南化水庫的量。（圖／南區分署）

記者許力方／綜合報導

台南曾文水庫因連日暴雨，上流逕流爆量湧入，3日曾文水庫水位持續達滿水位，水利署持續發電放水等方式放水，放水量每秒超過2500立方米。而且連續26天放水，創下今年新高，放水總量約6億噸，約是7座南化水庫的量。

中央氣象署統計，過去7天西南氣流連續2波增強，為中南部帶來顯著降雨，高雄屏東都有超過1000毫米降雨，台南2日至3日的這一波降雨，山區也突破600毫米的日累積雨量，5日累積部分，台南南化關山站更已經降下1295毫米的驚人雨量。

▲▼曾文水庫。（圖／水利署）

從7月30日開始，台南山區就持續降下豪雨，使得曾文、烏山頭庫區水位快速上升，都接近滿水位，7月31日24小時累積雨量突破400毫米，水利署南區水資源分署啟動調節性放水，每秒放流量一度達到3100噸，創下今年新高，導致高灘地承租農地首當其衝，部分作物遭洪水淹沒。

截至3日深夜，台南曾文水庫、烏山頭水庫有效蓄水量都維持100%，分別是45903(萬立方公尺)和8348(萬立方公尺)，水位分別為228.19公尺、58.76公尺，白河水庫有效蓄水量86.89%，有效蓄水量1220(萬立方公尺)。水利署統計，曾文水庫自6日丹娜絲颱風來襲後，幾乎天天都是滿水位。

南區分署統計，曾文水庫上一次調節性放水結束已經是去年11月18日，如今受丹娜絲颱風、西南氣流等影響，已經連續26天放水，7月31日放水總量約達6億670萬噸，水量約等於7座南化水庫、或是一座曾文水庫的容量。

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