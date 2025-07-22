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河南水庫成「野泳樂園」　人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

▲鄭州尖崗水庫應為水源保護區，卻被爆料成為當地民眾戲水的「野泳勝地」。（圖／翻攝極目新聞）

▲鄭州尖崗水庫應為水源保護區，卻成為當地民眾的「野泳勝地」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州尖崗水庫被爆出成了「野泳樂園」。據悉，這座肩負城市防洪及飲用水備用供給的重要水庫，按規定嚴禁野泳、垂釣等行為，夏日炎炎之際，卻出現民眾帶著孩子、甚至牽著寵物狗在水中嬉戲，公然無視岸邊「飲用水源地、禁止游泳」的警示標語。此外，水庫圍欄多處破損，巡邏人員難覓蹤影，安全和水質問題引起輿論熱議。

▲鄭州尖崗水庫應為水源保護區，卻被爆料成為當地民眾戲水的「野泳勝地」。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，近日，有市民反映，尖崗水庫作為鄭州市重要的飲用水備用水源地，嚴禁從事野釣、游泳等可能造成污染的活動，如今竟然成了游泳愛好者的「天然浴場」。

▲鄭州尖崗水庫應為水源保護區，卻被爆料成為當地民眾戲水的「野泳勝地」。（圖／翻攝極目新聞）

輿論批評，人體汗液、護膚品殘留，寵物排泄物等，都會直接污染飲用水，最終進入居民水龍頭；野泳更暗藏溺水風險。依照大陸《水污染防治法》，在一級水源保護區游泳可處500元（人民幣，下同）以下罰款，湖南、浙江等地已有對類似違規開罰的先例。

對此，鄭州市生態環境局回覆稱，已收到相關舉報，正在增強現場巡邏和宣導，但現有執法力量有限，短期難以全面覆蓋，並歡迎民眾舉報。當地多個部門各自表態「只管一部分」，也凸顯出管理責任不清、執法真空的問題。

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