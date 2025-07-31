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曾文水庫24小時雨破400毫米！　強勢洩洪2150噸下游農損慘重

▲受強降雨影響，曾文水庫集水區雨量破400毫米，水庫啟動大規模洩洪造成下游農損慘重。（記者林東良翻攝，下同）

▲受強降雨影響，曾文水庫集水區雨量破400毫米，水庫啟動大規模洩洪造成下游農損慘重。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受西南氣流強烈影響，台南、嘉義山區7月30日豪雨不斷，曾文水庫集水區24小時累積降雨量突破400毫米，經濟部水利署南區水資源分署啟動調節性放水，最大放流量高達每秒2150噸，創下今年新高紀錄。

大量洪水湧入曾文溪，下游高灘地農作物遭淹損失慘重，台南市長黃偉哲已指示啟動農業天然災害救助通報程式，全力協助農民申請補助。

台南市水利局指出，曾文與烏山頭水庫受降雨影響水位快速上升，均接近滿水位，南區水資源分署依「水庫操作規線」從今日凌晨開始強化放流，以維護水庫安全。然而，高灘地多為農民承租耕作區域，部分田區被洪水沖毀，目前損失仍在統計中，市府將會同相關單位展開災損查報作業，協助災農儘速申辦救助程式。

根據水利局監測，南化區昨累積雨量高達290.5毫米、楠西區130毫米、白河區95.5毫米，山區降雨尤為劇烈，平地晚間也出現短時強降雨。水利局提醒，西南氣流影響仍在持續，大氣環境不穩定，未來仍有大雨或豪雨機率，籲請民眾遠離溪河、山區及低窪地區，注意落石、山洪與積水風險，並多加利用「台南水情即時通」App掌握天氣與水情資訊，確保安全。

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