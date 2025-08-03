快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

生活中心／台北報導

受西南氣流影響，雨勢不斷，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第7天，今天下午公布最新24小時雨量預測，嘉義縣山區與高雄市山區，明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

根據最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時，嘉義縣山區預估雨量150至250毫米，高雄市山區預估雨量200至300毫米，達到停班課標準。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

根據氣象署預報，明天西南氣流減弱仍為西南風，天氣不穩定，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，甚至有大雨或短延時強降雨，北部、東北部午後雷陣雨較大。周二西南風減弱，水氣仍多，中南部有局部大雨，大台北午後雨勢愈來愈明顯。隨著太平洋高壓西伸，周三起到周六各地多雲到晴，午後有雷陣雨逐漸限縮為山區。

氣象署表示，今天上午至中午苗栗以南、東南部及澎湖有顯著降雨，大台北及宜蘭要留意午後雷陣雨，預計降雨會持續到晚間，入夜到凌晨中南部有斷斷續續下雨，金門雨勢增大，明天清晨至上午中南部仍有雨。