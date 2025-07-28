遊覽車五楊高架突變道...黑車閃避撞護欄　180度旋轉女駕駛嚇壞

▲國道上遊覽車突變換車道，並未注意車側自小客車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

53歲董姓男子駕駛營大客車行經國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段時，因變換車道不當導致小客車42歲林姓女駕駛車輛失控撞擊內側護欄，車頭嚴重毀損，所幸有依規定繫上安全帶未受到嚴重傷害，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲導致自小客車閃避不及自撞內側護欄後車頭全毀。（圖／國道警方提供）

國道公路警察第一大隊勤務指揮中心27日14時15分許接獲通報，國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段，有2部車事故。經調查為董姓男子駕駛營大客車行駛該路段時，疑未注意車側小客車逕行變換車道，造成小客車林姓女駕駛閃避時失控撞擊內側護欄肇事後迴轉180度停於路中，導致小客車車頭嚴重毀損，林女到分隊後表示撞擊後身體不適，所幸有依規定繫上安全帶未受到嚴重傷害，事後再自行就醫。

國道警察方呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。