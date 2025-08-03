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先上公車卻坐外側！她嘆「只顧自己的落後社會」　網戰翻：可開口

▲▼公車（圖／記者劉維榛攝）

▲搭公車時，會坐內側、外側，還是站著？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

搭公車時，會坐靠窗還是靠走道的座位？歌手解偉苓日前發文表示，她實在不懂，為什麼很多人搭公車時，都會坐在外側？後上車的乘客要跨過去、往裡面坐，實在麻煩，先到的人應該直接往裡面坐，這不是常識嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

解偉苓在Threads上發文表示，她真的不懂，為什麼很多人搭公車時，都會選擇坐在外側座位？如果沒有人要坐也就算了，都已經看到其他乘客了，卻依然不動。她認為，會坐在外側的人可能是擔心下車麻煩，但她覺得後上車的人要跨過對方、坐進去才麻煩，而且若是坐內側的她要先下車，對方還不是得讓？

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解偉苓直言，先上車的人，應該要往裡面坐，捷運也是如此，這不是常識嗎？每次看到站務人員管制，她都覺得這是什麼只顧自己的社會？她也說，她昨天上車後，看見每個人都一副「裝死」、不要坐自己身邊的模樣，實在很想翻白眼。

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貼文曝光後，有網友也說，「一堆腦袋和三觀有問題的，我是覺得本來人就應該要往裡面坐！盡量坐內側，這叫基本道德意識！這樣上車的容量才能到最大」、「我多年前在德國，誰先上車誰就先坐內側，只能說台灣人素質還不夠」、「一直以為先上車坐進裡面是常識和素養，其實也是貼心，沒想到很多人秀下限」。

但更多網友則認為，「你有座位需求，自己開口就好了，去預設別人為何坐外側才莫名其妙，嘴巴這麼矜貴開不了口就站著，我搭公車30年，從沒聽過什麼先到要坐裡面的規矩」、「不是，因為跨過去麻煩是你的事，下車麻煩是我的事啊。那我憑什麼要讓你方便，而讓我不方便呢？更何況這麼做完全沒問題」、「搭公車本來就是先上車先選位置，想要坐裡面，就請別人讓你進去，不然就站著」、「你要進去可以開口啊，嘴巴裝飾用的嗎」。

還有網友解釋坐外側的原因，「女生選坐外側安全一點至少遇到變態能跑，坐內側遇到連想跑都很危險，待著空間又可怕」、「怕遇到怪人」、「有時候內側牆壁會有蟑螂在爬」、「因為會有蟑螂」、「有沒有可能原本裡面有人坐只是剛好下車了」。

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