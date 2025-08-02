　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

▲▼原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化。（圖／ETtoday）

▲花蓮流行音樂AI實驗基地今（2）日舉辦首次「人模共創」專輯《東Care》新歌發表會。左起：歌手詠綺、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、基姜、陳庭恩。(圖／ETtoday)

生活中心／花蓮報導

花蓮流行音樂AI實驗基地今(2日)舉辦《東Care》專輯新歌發表會，吸引眾多音樂愛好者關注。這張專輯由太魯閣族歌手基姜（Kincyang Lihang）、陳庭恩（Pasang）、阿美族的詠綺（Usay Panan Sadipongan），以及AI歌手「洄佳」、「花瀾」共同參與，透過台灣本地語言和先進聲音技術，打造出九首融合文化特色的全新AI流行音樂作品。

▲▼原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化。（圖／ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾扮演神秘嘉賓，演唱一首AI歌曲〈花瀾也是種生活〉。(圖／ETtoday)

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在致詞中指出，花蓮不僅是流行音樂的重要發源地，也是展現台灣南島文化與母系精神的重鎮。他認為，台灣流行音樂一直以來融合了多元族群的聲音，從阿妹（張惠妹）等早期歌手到原住民音樂，都展現高度代表性。進入AI時代後，人工智慧不再只是輔助考試或專業領域，更能成為文化創作的夥伴。他強調：「我們選擇用自己的語言與元素，創造屬於台灣的AI流行音樂。」

自2025年初基地啟用以來，已吸引超過兩萬人次參與創作，累積發表逾2,000首音樂。這次《東Care》專輯從22首共創作品中精選9首，主題涵蓋海洋冒險、族群認同與家族情感等多元面向。例如〈啟航〉展現南島先民的航海精神，〈跳舞吧太魯閣族〉則傳達太魯閣族感恩祭的團圓氛圍，〈Hagay 存在〉以原民對多元性別的包容為出發點，表達身分認同與和解。另有〈Iya Keisug 不要害怕〉，用族語傳遞對遠行子女的祝福，強調離鄉也能感受溫暖。

▲▼原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化。（圖／台灣人工智慧實驗室提供）

▲▼《東Care》新歌發表會吸引各界高度關注，東森新媒體總經理陳安祥(上圖前排右3)也特別前往花蓮現場。(下圖)現場表演者、與會嘉賓大合照。 (圖／台灣人工智慧實驗室提供)

▲▼原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化。（圖／台灣人工智慧實驗室提供）

AI歌手「洄佳」與「花瀾」此次也正式亮相，現場帶來〈有一種搖滾叫花東〉、〈洄家不需要理由〉及〈花瀾也是種生活〉等新曲。專輯名稱《東Care》不僅呼應花東地區，也象徵AI歌手對文化的用心投入與對主流AI潮流的另類回應。

杜奕瑾強調，AI的加入是協助創作者發揮情感和特質，而非取代人類創意。他表示，優秀作品來自創作者生命經驗的轉化，AI僅是延伸表達的工具。為保障智慧財產權，基地已建立授權與分潤制度，確保創作者的歌聲資料專屬與自主，尊重其人格權與創作主體。

展望未來，花蓮流行音樂AI實驗基地將持續推動原創音樂與AI共創，讓台灣文化與聲音不僅在本地流傳，也能響徹國際舞台。

杜奕瑾創辦人現場演唱花瀾也是種生活。(影／台灣人工智慧實驗室提供)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱
19歲女大生餐酒館遭撿屍！醒來「全身都沒穿」嚇到逃回宿舍
從服貿到台美關稅！在野黨都要求國會審查　劇本一樣只是攻守互換
快訊／2高中生海水浴場戲水遭浪捲走
最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進　目擊遊客嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

快訊／12縣市豪大雨特報！　屏東、高雄防超大豪雨

高雄、台南、嘉義、屏9鄉宣布了　8/3停班停課懶人包一次看

烏雲壟罩台北！101高樓「震撼視角」曝光　民眾驚呆：以為世界末日

快訊／台南市、嘉義縣宣布3日停止上班、停止上課

快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課

西南風暴力灌雨「台南永康破紀錄」　明天還有強降雨

iPad維修零件貴爆！　「充電孔7435元」　維修師傻眼：沒人會買

尾牙辦在三媽吃到飽「他怒吃700元」　全場驚呆：屌打一堆店

完全沒朋友！她的LINE「只有3種訊息」　網爆共鳴：覺得很累

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

快訊／12縣市豪大雨特報！　屏東、高雄防超大豪雨

高雄、台南、嘉義、屏9鄉宣布了　8/3停班停課懶人包一次看

烏雲壟罩台北！101高樓「震撼視角」曝光　民眾驚呆：以為世界末日

快訊／台南市、嘉義縣宣布3日停止上班、停止上課

快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課

西南風暴力灌雨「台南永康破紀錄」　明天還有強降雨

iPad維修零件貴爆！　「充電孔7435元」　維修師傻眼：沒人會買

尾牙辦在三媽吃到飽「他怒吃700元」　全場驚呆：屌打一堆店

完全沒朋友！她的LINE「只有3種訊息」　網爆共鳴：覺得很累

王威晨破威能帝無安打　場上擊掌喊「Nice job」兩人都笑了

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

驚喜互動掀話題　許基宏笑談與Lia愛心手勢：「她先比的！」

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

19歲女大生餐酒館遭撿屍！醒來「全身都沒穿」嚇到逃回宿舍

快訊／桃園竹圍海水浴場戲水！2高中生遭浪捲走　海巡搜尋中

強降雨釀災安南多里淹水大腿　陳亭妃：治水預算一次核定才有感

新北首屆居家托育畢業典禮　萌娃戴方帽撥穗歡慶成長

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

生活熱門新聞

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

快訊／7地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」

台南劇烈降雨「一路下到深夜」　當地人崩潰

雷雨灌台北！鄭明典曬「雨瀑照」：像開水龍頭

丟臉到日本　台登山隊爬富士山「亂綁布條」　

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

更多熱門

相關新聞

PTT創世神談罷免案：別被誤導了，沒失敗！

PTT創世神談罷免案：別被誤導了，沒失敗！

726大罷免落幕，結果國民黨完勝，守住全部24席。不過「PTT創世神」杜奕瑾在臉書直呼，「不要被誤導了，沒有失敗」，認為這次罷免案是一次成功的公民實踐，也是台灣自由民主的表現。他強調，「這是告訴世界台灣是個民主社會，為了民主與自由我們需要更努力。」

「我不是藍不是綠，是對的」PTT創世神轉貼了

「我不是藍不是綠，是對的」PTT創世神轉貼了

PTT創世神：派遣移工去遊行「是侮辱台人的智商」

PTT創世神：派遣移工去遊行「是侮辱台人的智商」

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

關鍵字：

花蓮流行音樂AI實驗基地AI歌手杜奕瑾台灣人工智慧實驗室

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面