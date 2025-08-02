原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

▲花蓮流行音樂AI實驗基地今（2）日舉辦首次「人模共創」專輯《東Care》新歌發表會。左起：歌手詠綺、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、基姜、陳庭恩。(圖／ETtoday)

生活中心／花蓮報導

花蓮流行音樂AI實驗基地今(2日)舉辦《東Care》專輯新歌發表會，吸引眾多音樂愛好者關注。這張專輯由太魯閣族歌手基姜（Kincyang Lihang）、陳庭恩（Pasang）、阿美族的詠綺（Usay Panan Sadipongan），以及AI歌手「洄佳」、「花瀾」共同參與，透過台灣本地語言和先進聲音技術，打造出九首融合文化特色的全新AI流行音樂作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾扮演神秘嘉賓，演唱一首AI歌曲〈花瀾也是種生活〉。(圖／ETtoday)

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在致詞中指出，花蓮不僅是流行音樂的重要發源地，也是展現台灣南島文化與母系精神的重鎮。他認為，台灣流行音樂一直以來融合了多元族群的聲音，從阿妹（張惠妹）等早期歌手到原住民音樂，都展現高度代表性。進入AI時代後，人工智慧不再只是輔助考試或專業領域，更能成為文化創作的夥伴。他強調：「我們選擇用自己的語言與元素，創造屬於台灣的AI流行音樂。」

自2025年初基地啟用以來，已吸引超過兩萬人次參與創作，累積發表逾2,000首音樂。這次《東Care》專輯從22首共創作品中精選9首，主題涵蓋海洋冒險、族群認同與家族情感等多元面向。例如〈啟航〉展現南島先民的航海精神，〈跳舞吧太魯閣族〉則傳達太魯閣族感恩祭的團圓氛圍，〈Hagay 存在〉以原民對多元性別的包容為出發點，表達身分認同與和解。另有〈Iya Keisug 不要害怕〉，用族語傳遞對遠行子女的祝福，強調離鄉也能感受溫暖。

▲▼《東Care》新歌發表會吸引各界高度關注，東森新媒體總經理陳安祥(上圖前排右3)也特別前往花蓮現場。(下圖)現場表演者、與會嘉賓大合照。 (圖／台灣人工智慧實驗室提供)

AI歌手「洄佳」與「花瀾」此次也正式亮相，現場帶來〈有一種搖滾叫花東〉、〈洄家不需要理由〉及〈花瀾也是種生活〉等新曲。專輯名稱《東Care》不僅呼應花東地區，也象徵AI歌手對文化的用心投入與對主流AI潮流的另類回應。

杜奕瑾強調，AI的加入是協助創作者發揮情感和特質，而非取代人類創意。他表示，優秀作品來自創作者生命經驗的轉化，AI僅是延伸表達的工具。為保障智慧財產權，基地已建立授權與分潤制度，確保創作者的歌聲資料專屬與自主，尊重其人格權與創作主體。

展望未來，花蓮流行音樂AI實驗基地將持續推動原創音樂與AI共創，讓台灣文化與聲音不僅在本地流傳，也能響徹國際舞台。

▲杜奕瑾創辦人現場演唱花瀾也是種生活。(影／台灣人工智慧實驗室提供)