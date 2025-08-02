雙標？台美關稅談判有「保密協定」　凌濤嗆賴清德：過去喊黑箱服貿

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者鄭佩玟攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日召開記者會說明「20％關稅」後續談判事宜，然而因簽有「保密協定」，須待總結會議結束，才能公開完整內容。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（2日）開嗆，賴清德過去談服貿協議黑箱，如今面臨雙標，簡直就是一個「黑箱政府」。

凌濤表示，台灣關稅20%，在全球69國中，排名第51名，結果，賴總統昨天在記者會中說，談判內容有簽「保密協定」，讓他不禁想請全民一起協尋2014年，面對服貿協議，喊出「逐條審查，不能黑箱」的賴清德。

凌濤開酸，當台灣面臨關稅衝擊，副總統蕭美琴在問網友，潤餅包什麼料、總統賴清德則嘻皮笑臉參加美食展，這兩人是不是只會喊，「大罷免，有料」？

對比鄰近國家的狀況來看，凌濤指出，韓國面對關稅衝擊製造業時，代理總統韓悳洙隨即召開全政府層級會議，研擬多方策略應對，談判的過程，也即時向國內說明協商條件與經濟風險。

凌濤進一步指出，日本政府面臨農業及汽車產業衝擊時，首相石破茂稱，關稅事態「如國難」，並於國會中呼籲跨黨派合作，對談判內容向國內報告與監督，此外，新加坡10%關稅，總理黃循財也立即向新加坡說明風險，形同作戰。

凌濤感慨，反觀台灣勞工面臨關稅經濟衝擊，賴清德政府過去一年只跟大家報告民進黨能夠罷免掉幾席立委的風險，現在壓力鍋掀開，竟然跟大家說，「有保密協定」，在他看來「獨裁的味道」沒有因為726的結果而止步。

「保密協定」的回應也讓凌濤想起，總統府前陣子邀藍白國安簡報說要簽保密協定，現在台美關稅也說有保密協定，賴政府的不自信，從大罷免到關稅，比比皆是，簡直就是一個「黑箱政府」，過去談服貿協議黑箱，如今面臨雙標。

凌濤認為，賴清德應立即說明，製造業連兩個月藍燈，如何阻止頹勢，振興經濟？放無薪假人數飆升，從4月1685人，7月已達3441人，漲104.2%，公司數更是從約90家上升至190家，漲111.1%，賴政府的因應舉措為何？

最後，凌濤表示，行政院推出的900多億應對方案，內容為何，是不是應該加大金額及規模？他呼籲，面對質疑，賴清德不應再閃爍其詞，毫無緊急措施的政府，苦的是經濟產業，倒楣的是台灣人民，無怪乎總統信任度雪崩式下跌。