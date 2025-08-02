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北韓上千工程師「潛入西方企業」！　每年替金正恩賺進178億元

▲▼隨著金正恩鞏固政權，愈來愈多北韓外交官選擇脫北。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓派出上千工程師到海外盜用假身分，並藉此在西方企業就職賺取外匯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

北韓自從遭到國際制裁後，想方設法使用各種手段繼續賺取外匯，BBC報導指出，平壤當局長期以來透過派遣大量IT技術專業人才到海外，並利用假身分在西方企業工作，強迫這些工程師將85%的薪資上繳，藉此為金氏政權創造上億美元的收入。

一名化名「金秀」的脫北者向BBC指出，他曾與數千名北韓工程師一同被派往中國、俄羅斯及非洲等地，並以遠距方式在美國及歐洲企業任職。這些IT人員通常以10人為一組，同時兼職多份工作，每月收入至少5000美元（約新台幣15萬元），但其中高達85%需上繳給北韓政府。他坦言，「我們知道這像是在被搶劫，但這就是命運，只能接受。不過這還是比待在北韓時好太多了。」

為了取得工作機會，金秀透露，他經常假冒中國人身分，再與匈牙利、土耳其等國的人合作，借用他們的資料申請職位，並以分潤誘使對方協助。金秀坦言，「如果個人檔案照片是亞洲面孔，幾乎不可能被錄取。」

取得歐洲人的身分後，再進一步與英國公民等西歐人接觸，許多人只需簡單聊幾句就願意提供資料。由於自由接案的工作多數不需面試，冒用身分相對容易，甚至有公司同時雇用多名北韓人而不自知。金秀表示，他主要鎖定美國市場，因為美國公司的薪水更高。

根據聯合國安理會2024年3月發布的報告，這些IT人員每年可為北韓帶來2.5億至6億美元（約新台幣74億至178億元）的收益。由於疫情後遠距工作盛行，也讓北韓政府的這項秘密外匯計畫規模不斷擴大，收益大幅成長。

這種現象終於引起西方企業警覺。美國Ally Security共同創辦人亨利（Rob Henley）分享，他最近面試時懷疑有多達30名北韓IT工程師混入求職者中。他說，「一開始像在玩遊戲，分辨誰真誰假，但很快就變得令人煩躁。」

為了辨識真假，他會要求面試者在視訊時展示窗外是否為白天，以確定求職者所在地區也在美國，但結果總發現求職人員所在之處根本不是白天。波蘭Vidoc Security Lab共同創辦人莫查德沃（Dawid Moczadło）也曾遇到疑似透過AI偽裝的北韓求職者。

儘管有機會接觸外界，但金秀表示，大多數同事並不考慮叛逃，因為即使只能保留少部分薪水，但對北韓人來說已是難得的高收入。叛逃風險太高，不僅可能永遠無法與家人團聚，也可能害親屬因此受牽連。金秀回憶，在中國時被嚴格限制行動，幾乎足不出戶，長期壓抑最終促使他逃亡。

目前金秀依然在IT產業工作，雖然不再同時兼多份職位，收入略減，但因無需再上繳北韓政府，實際可支配的金錢反而增加。

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