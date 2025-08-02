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好市多上架「1神物」妹子超愛！網推爆便宜：好看又實用

▲▼ 。（圖／翻攝今購百科）

▲好市多推出迷你帆布袋。（圖／翻攝今購百科）

網搜小組／劉維榛報導

比起皮革包款，不少人坦言更愛帆布包，便宜耐用且用髒了也不心疼。而一名妹子分享，好市多有一款迷你帆布袋，她去賣場就是為了買它，還自行掛上吊飾，笑稱「真的超可愛！」文章引發討論，不少網友也驚呼，「我也有買～明明不缺包，但便宜又實用！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，得知賣場最近推出迷你版帆布購物袋，她為此衝一趟大順店購買，並笑稱「我是為了小的而買的，小的袋子真的超可愛！」

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不過迷你版沒有單獨販售，購物袋一組有大袋（紅色）、小袋（藍色）組合，尺寸分別為37×54×17公分；27×34×15公分」，價格部分為175元。

底下網友紛紛熱議，「台南店有紅大藍小，放在麵包區那邊」、「我也想買，小的比較可愛」、「有美感很搭喔」、「應該搭配Costco帽踢」、「只想要小咖藍色」、「好看！我也有買～明明不缺包，但便宜又實用」、「好看餒～我也要去買」。

說起購物袋的話題，日前網友在Dcard表示，無印良品有一款原木色的麻布手提袋，他之所以會知道，是因為路上看到一堆人狂拿，不管在學校或是路上，「都會見到很多女生使用這個袋子」，也曾見過男生會使用。

該網友也納悶發文，該款袋子空間不大，為何「學校的同學、公司的同事、路上的路人...必定會出現這個？有什麼魔力嗎？」

留言釣出一票網友真心大推，「美術系必備，便宜不怕髒，可以放畫具還可以裝平板+水壺，東西不會倒還很耐裝。最小號的還可以當隨身包包帶出門，很好搭衣服」、「硬挺可站立/便宜/耐髒/顏色好看/尺寸很多還分直的橫的」、「小號裝兩杯手搖飲剛好」、「大學生的書包」。

不僅如此，其他網友也分享，「我都拿家樂福購物袋，百搭」、「我都背昇X昌送的購物袋，好背又好清洗，不輸某人一直強迫推薦的f牌真皮包」、「我也拿帆布包，但我不是年輕人」、「唯一推茄芷袋」。

▼網友日前觀察表示，不管是學校、公司和路上，常見這款麻布環保提袋。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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