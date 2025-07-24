好市多1物超雷「害他褲子掉下來」　一票苦主怒：沒幾個月就斷頭

▲知名品牌皮帶「斷頭」，釣出一票苦主。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友抱怨，他在好市多購買一款知名品牌皮帶，沒想到繫在腰上突然「斷頭」，害他褲子瞬間掉下去，怒喊「這東西真爛！」貼文一出，釣出大批苦主遇到同樣慘況，「我更慘，在出國過海關的時候掉了」、「+1，三個月就斷，超爛」；有人則認為，「雙面皮帶真的故障率比較高」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前買了知名T牌的皮帶，該款主打雙面設計，無奈原PO卻遇到皮帶頭斷裂的傻眼狀況，「這東西真爛...害我褲子掉下來！」

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文章曝光後，引來一票苦主抱怨，「我更慘，在出國過海關的時候掉了」、「以前買過一次也是這樣壞掉」、「這條真的爛，我最快壞的皮帶」、「我幫我爸買的，也沒幾個月就斷頭了」、「我也是這裡斷掉，用沒有幾次」、「我的也斷了，所以改買另一款不能旋轉的」、「+1，三個月就斷，超爛」、「爛透了！我也是頭這樣分離」、「壞一次就不再買了」。

也有手作魂網友DIY修理，但仍徒勞無功，「我也是那個皮帶頭出問題，用工廠的M5的螺絲重新補救，鎖上M5的螺絲還是會再斷開」。

其他網友則回應，「那我明天要小心顧好褲頭了」、「夜市買的都沒這麼爛過，10年服役中」、「雙面皮帶真的故障率比較高」、「以後要隨身攜帶另一條備用皮帶了」、「舊款的頭還比較耐用」、「我兒子用的挺好的，已經買第二條了」、「網購買99的皮帶，還可以過安檢」。