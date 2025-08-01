台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

▲蓋亞文化進軍日本漫畫市場，將6部台漫上架到日本31個電子書平台，並啟動台日共製。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本漫畫一年發行1.5萬冊，銷售總額高達7403億日圓（約台幣1400億元），是台灣市場的25倍！蓋亞文化為了拓展海外漫畫市場，在2024年春天成立東京辦公室，今（1日）正式宣布啟動「台日共製」及「日本發行」計劃，除了將6部台漫上架到日本31個電子書平台，也展開3部台日共製作品。

●日本動漫出口，一年高達1.5兆億日圓

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蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫指出，日本是全球漫畫產業的核心產製來源，每年有高達1萬5千冊漫畫新書（紙本書）上市，而歐美市場也熱衷於日本動畫與漫畫，以2022年的日本內容產業出口數據觀察，日本動漫出口總額就高達1.5兆億日圓（約新台幣3000億元）。

在日本漫畫市場的總體營收中，近年電子漫畫佔比約7成左右。根據2024年數據，日本國內漫畫銷售總額高達7403億日圓（約台幣1400億元），其中電子漫畫銷售額，就強佔5122億日圓（約台幣1022億元）。

▲蓋亞文化首波將6部台漫，上架到日本31個電子書平台。（圖／記者林育綾攝）

●蓋亞進軍日本，台漫上架31個平台

蓋亞文化從2年前開始，規劃挑戰日本市場，去年在日本成立東京辦公室，並與日本Culture Weaver代表平柳竜樹合作，由平柳竜樹擔任蓋亞文化第一個海外據點的負責人，期許搭起台日娛樂產業橋樑，加速包含創作者、編輯等出版、IP運用相關人才的交流與合作。在相關計劃中，也由台日編輯、行銷等夥伴，組成跨國越洋團隊。

醞釀近2年的計劃如今面世，8月1日起，蓋亞文化精選6部台漫電子書，在日本超過30個電子書平台上架。首波選書以「絆：百年前的台灣」為主題，上架6部作品包括：《北城百畫帖》、《採集人的野帳》、《青空下的追風少年》、《芭蕉的芽》、《蕉兵戰時記》、《山間料理人》。

李亞倫說明，選擇「絆：百年前的台灣」作為首發主題，是基於長期以來的台日友好，日本民眾對於台灣有濃厚興趣與高度熱情。因此首波選書以故事背景為日治時期的台灣漫畫為主，希望帶給日本讀者，一個看似熟悉，但又帶有新鮮感的台灣樣貌。

他透露，雖然很多日本人對台灣有興趣，不過了解歷史的人並不多，就連台灣曾經歷過日本殖民時期，這件事也很多日本人不曉得。而「絆」一字在日文中具有詩意，形容建立連結的雙方之間，有放不下、彼此牽掛的關係，恰好也符合從日治時期到現在的台日友好，是一段長達百年的台日羈絆。

由於日本電子書平台非常多，31個平台幾乎囊括所有。蓋亞在2025年底前，預計共將上架20冊台漫，提供日本讀者有別於傳統日漫的題材，此舉是希望台漫以集中火力方式登陸日本市場，快速建立市場能見度，確保內容能廣泛觸及讀者。

●台日共製漫畫展開

另一個重磅計劃是「台日共製漫畫」，年底前將推出3部台漫，在日本展開連載。台灣漫畫家張季雅繼《異人茶跡》長篇漫畫完結後，再推新作《怪島奇譚：不死少年與妖貓之旅》，作品與日本角川合作，9月24日將於漫畫雜誌《あすかAsuka》展開連載。

▲台日共製作品《怪島奇譚》，故事設定在400年前的台灣。（圖／蓋亞文化）

《怪島奇譚》故事設定在400年前的台灣，一位16歲的西拉雅族少年在一場戰役中不幸喪生，卻在陰錯陽差之下，獲得妖怪能力，成為不死者，他試圖收服各地妖怪的同時，也見證台灣數百年來的變遷。

▲台日共製作品《因與聿案簿錄》由小說改編為漫畫，宣布時在台灣引發讀者轟動。（圖／蓋亞文化）

另一部備受期待的作品是《因與聿案簿錄》改編為漫畫，蓋亞文化於6月中宣布此消息時，臉書社群湧入熱烈討論，近4千名讀者按讚支持、轉發訊息也超過930則。

李亞倫分享，《因與聿案簿錄》是作家護玄的知名小說作品，由漫畫家AKRU改編，預計於8月12日登上朝日新聞出版的漫畫雜誌《Nemuki+》連載，網路平台則於8月15日開始連載。

▲漫畫家韋蘺若明新作《沒有明天的我們》，女性向的愛情故事，也瞄準日本市場。（圖／蓋亞文化）



另位正如火如荼積稿中的是漫畫家韋蘺若明，新作《沒有明天的我們》，鎖定成年人的愛情故事與自我探尋，同樣與朝日新聞出版合作，11月30日於網路漫畫平台《アサコミasacomi》開始連載。

李亞倫透露，台日共製漫畫相當不容易，從企劃、故事大綱、角色設定、分鏡等過程，都需要漫畫家、蓋亞文化編輯部、日本編輯部等，三方長時間的討論。尤其日本漫畫發展成熟，日本編輯對於人物的性格完整度、邏輯都十分要求，像是角色的行為是否符合個性，都是他們非常在意的事情。

為了確保作品在日本有足夠競爭力，蓋亞文化在內容製作上投入大量資源與心力，共製過程也讓人印象深刻。李亞倫舉例，「其中一位漫畫家的分鏡，畫了蠶要吐絲把自己捲起來，但日本沒有類似『作繭自縛』的成語或意涵，所以難懂了，就要選擇是要用註釋說明這個部分，或是乾脆改掉這個分鏡，選擇其他表現方式。」他笑說，文化差異必然存在，但希望那不會是門檻，「而是以有趣的樣子存在。」

這3部台日共製新作，將台日同步連載，台灣會在「GO原漫基地、CCC追漫台、BookWalker、Readmoo讀墨、KOBO」等平台連載。