　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

▲▼蓋亞文化進軍日本漫畫市場，首波將6部台漫上架到日本31個電子書平台，並啟動台日共製。（圖／記者林育綾攝）

▲蓋亞文化進軍日本漫畫市場，將6部台漫上架到日本31個電子書平台，並啟動台日共製。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本漫畫一年發行1.5萬冊，銷售總額高達7403億日圓（約台幣1400億元），是台灣市場的25倍！蓋亞文化為了拓展海外漫畫市場，在2024年春天成立東京辦公室，今（1日）正式宣布啟動「台日共製」及「日本發行」計劃，除了將6部台漫上架到日本31個電子書平台，也展開3部台日共製作品。

●日本動漫出口，一年高達1.5兆億日圓

[廣告]請繼續往下閱讀...

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫指出，日本是全球漫畫產業的核心產製來源，每年有高達1萬5千冊漫畫新書（紙本書）上市，而歐美市場也熱衷於日本動畫與漫畫，以2022年的日本內容產業出口數據觀察，日本動漫出口總額就高達1.5兆億日圓（約新台幣3000億元）。

在日本漫畫市場的總體營收中，近年電子漫畫佔比約7成左右。根據2024年數據，日本國內漫畫銷售總額高達7403億日圓（約台幣1400億元），其中電子漫畫銷售額，就強佔5122億日圓（約台幣1022億元）。

▲▼蓋亞文化進軍日本漫畫市場，首波將6部台漫上架到日本31個電子書平台，並啟動台日共製。（圖／記者林育綾攝）

▲蓋亞文化首波將6部台漫，上架到日本31個電子書平台。（圖／記者林育綾攝）

●蓋亞進軍日本，台漫上架31個平台

蓋亞文化從2年前開始，規劃挑戰日本市場，去年在日本成立東京辦公室，並與日本Culture Weaver代表平柳竜樹合作，由平柳竜樹擔任蓋亞文化第一個海外據點的負責人，期許搭起台日娛樂產業橋樑，加速包含創作者、編輯等出版、IP運用相關人才的交流與合作。在相關計劃中，也由台日編輯、行銷等夥伴，組成跨國越洋團隊。

醞釀近2年的計劃如今面世，8月1日起，蓋亞文化精選6部台漫電子書，在日本超過30個電子書平台上架。首波選書以「絆：百年前的台灣」為主題，上架6部作品包括：《北城百畫帖》、《採集人的野帳》、《青空下的追風少年》、《芭蕉的芽》、《蕉兵戰時記》、《山間料理人》。

李亞倫說明，選擇「絆：百年前的台灣」作為首發主題，是基於長期以來的台日友好，日本民眾對於台灣有濃厚興趣與高度熱情。因此首波選書以故事背景為日治時期的台灣漫畫為主，希望帶給日本讀者，一個看似熟悉，但又帶有新鮮感的台灣樣貌。

他透露，雖然很多日本人對台灣有興趣，不過了解歷史的人並不多，就連台灣曾經歷過日本殖民時期，這件事也很多日本人不曉得。而「絆」一字在日文中具有詩意，形容建立連結的雙方之間，有放不下、彼此牽掛的關係，恰好也符合從日治時期到現在的台日友好，是一段長達百年的台日羈絆。

由於日本電子書平台非常多，31個平台幾乎囊括所有。蓋亞在2025年底前，預計共將上架20冊台漫，提供日本讀者有別於傳統日漫的題材，此舉是希望台漫以集中火力方式登陸日本市場，快速建立市場能見度，確保內容能廣泛觸及讀者。

●台日共製漫畫展開

另一個重磅計劃是「台日共製漫畫」，年底前將推出3部台漫，在日本展開連載。台灣漫畫家張季雅繼《異人茶跡》長篇漫畫完結後，再推新作《怪島奇譚：不死少年與妖貓之旅》，作品與日本角川合作，9月24日將於漫畫雜誌《あすかAsuka》展開連載。

▲▼蓋亞文化成立東京辦公室，將台灣漫畫進軍日本市場，啟動台日共製。（圖／蓋亞文化）

▲台日共製作品《怪島奇譚》，故事設定在400年前的台灣。（圖／蓋亞文化）

《怪島奇譚》故事設定在400年前的台灣，一位16歲的西拉雅族少年在一場戰役中不幸喪生，卻在陰錯陽差之下，獲得妖怪能力，成為不死者，他試圖收服各地妖怪的同時，也見證台灣數百年來的變遷。

▲▼蓋亞文化成立東京辦公室，將台灣漫畫進軍日本市場，啟動台日共製。（圖／蓋亞文化）

▲台日共製作品《因與聿案簿錄》由小說改編為漫畫，宣布時在台灣引發讀者轟動。（圖／蓋亞文化）

另一部備受期待的作品是《因與聿案簿錄》改編為漫畫，蓋亞文化於6月中宣布此消息時，臉書社群湧入熱烈討論，近4千名讀者按讚支持、轉發訊息也超過930則。

李亞倫分享，《因與聿案簿錄》是作家護玄的知名小說作品，由漫畫家AKRU改編，預計於8月12日登上朝日新聞出版的漫畫雜誌《Nemuki+》連載，網路平台則於8月15日開始連載。

▲▼蓋亞文化成立東京辦公室，將台灣漫畫進軍日本市場，啟動台日共製。（圖／蓋亞文化）

▲漫畫家韋蘺若明新作《沒有明天的我們》，女性向的愛情故事，也瞄準日本市場。（圖／蓋亞文化）

另位正如火如荼積稿中的是漫畫家韋蘺若明，新作《沒有明天的我們》，鎖定成年人的愛情故事與自我探尋，同樣與朝日新聞出版合作，11月30日於網路漫畫平台《アサコミasacomi》開始連載。

李亞倫透露，台日共製漫畫相當不容易，從企劃、故事大綱、角色設定、分鏡等過程，都需要漫畫家、蓋亞文化編輯部、日本編輯部等，三方長時間的討論。尤其日本漫畫發展成熟，日本編輯對於人物的性格完整度、邏輯都十分要求，像是角色的行為是否符合個性，都是他們非常在意的事情。

為了確保作品在日本有足夠競爭力，蓋亞文化在內容製作上投入大量資源與心力，共製過程也讓人印象深刻。李亞倫舉例，「其中一位漫畫家的分鏡，畫了蠶要吐絲把自己捲起來，但日本沒有類似『作繭自縛』的成語或意涵，所以難懂了，就要選擇是要用註釋說明這個部分，或是乾脆改掉這個分鏡，選擇其他表現方式。」他笑說，文化差異必然存在，但希望那不會是門檻，「而是以有趣的樣子存在。」

這3部台日共製新作，將台日同步連載，台灣會在「GO原漫基地、CCC追漫台、BookWalker、Readmoo讀墨、KOBO」等平台連載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE照片過期打不開！神人曝「一招破解」超實用
女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都
快訊／停班停課最新資訊　3縣市宣布了
快訊／南橫墜谷　再尋獲屍塊與遺留物
民眾黨中評會開鍘　李貞秀停權3個月、張凱鈞停權1年半
快訊／黃呂錦茹交保了！步出北院畫面曝
快訊／屏東縣府宣布：8鄉鎮明停班停課！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

不斷更新／明日停班停課最新資訊　高雄、嘉義、屏東宣布了

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空！世博百年古蹟外亮相

快訊／週末恐又有致災性豪雨！高雄宣布8/2「7行政區」停班課

教育部今收到周台英解聘案　下周查核台大、北市大14個IRB案

國際客來台「觀光收入破3220億」　美國旅客最會花

鮮肉男變大叔「無套硬上」　女大生沒學乖！他上門約砲嚇爛

菁英都是這樣讓大腦休息！耶魯實證高效率休息法你早就會

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

不斷更新／明日停班停課最新資訊　高雄、嘉義、屏東宣布了

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空！世博百年古蹟外亮相

快訊／週末恐又有致災性豪雨！高雄宣布8/2「7行政區」停班課

教育部今收到周台英解聘案　下周查核台大、北市大14個IRB案

國際客來台「觀光收入破3220億」　美國旅客最會花

鮮肉男變大叔「無套硬上」　女大生沒學乖！他上門約砲嚇爛

菁英都是這樣讓大腦休息！耶魯實證高效率休息法你早就會

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

大場面後兄弟全隊狂轟猛炸　平野惠一笑稱：「要讓他們生氣」

家寧遭起訴避談金流　Andy委任律師59字發聲了！

台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

8月優惠「TOYOTA商旅、海力士」再加碼、X-trail特仕版追加100台！

17年前父母陪他追濱崎步　他霸氣包「兩天10張票」：換我請家人看

濱崎步小巨蛋開唱！人氣網紅裸上身拼了　泰辣約馬丁遮兩點：怕進不去

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

不斷更新／明日停班停課最新資訊　高雄、嘉義、屏東宣布了

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

生活熱門新聞

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」

台中雨量創第7高　「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

他一看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然會談判

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

不用靠發錢！他曝「民進黨1大招」挽回民心

媒體人用「3不1沒有」總結關稅記者會

罷免失敗就關店　花蓮咖啡廳突PO文「新店規劃中」

端4千億美元換更低稅率　賴清德喊保密！PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

緊急避難包放這些　6大類項目一次看

緊急避難包放這些　6大類項目一次看

日本知名漫畫《我所看見的未來》預言7月5日將發生災難大地震，引發社群瘋傳討論，近日「避難包」受到關注大賣。消防署指出，近日有數個網路購物平台宣稱其販售之緊急避難包為內政部建議規格等，消防署特別澄清未對外建議緊急避難包品牌或是認證商品規格，民眾購買務須謹慎小心，慎防詐騙或虛偽不實情形。

《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道

《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道

期望台漫2027超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

期望台漫2027超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

國慶光雕「荒謬特寫」漫畫家讚：給一個respect！

國慶光雕「荒謬特寫」漫畫家讚：給一個respect！

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」：上班12小時

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」：上班12小時

關鍵字：

台灣漫畫蓋亞文化日本漫畫日本動漫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

賴清德公告「普發1萬」10/31前入帳

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面