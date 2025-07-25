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貓皇爭霸之美味吃相大比拼！揪你家的貓開吃Sheba®希寶®爽拿貓抓墊＋momo禮券

▲▼ Sheba,希寶,貓糧,主食罐,貓罐頭,肉泥,貓皇爭霸,momo。（圖／品牌提供）

▲Sheba®希寶®「貓皇爭霸」歡迎貓奴們一起來挑戰！（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

當「養貓家庭」幾乎就快正式超越養狗家庭的今天，如何寵愛家裡的貓皇，也就成為貓奴們的日常課題！以高品質美味為品牌核心的Sheba®希寶®，一路以來致力於為貓咪打造媲美米其林等級的日常饗宴。為了歡慶即將到來的8月8日國際貓咪日，Sheba®希寶®特別在7/28～8/10於Instagram舉辦「貓皇爭霸之滋味吃相大比拼」，邀請全台貓奴一同參與這場喵星級競賽。有趣的是，參加吃相比拼的卯咪們，還有機會幫拔麻拿到「MOMO E-COUPON」，難得的節日與活動，要讓貓皇吃得開心，奴才狂拿好康！

奢華貓糧的領導品牌Sheba®希寶®
打造貓奴貓皇都滿意的極致餐桌體驗
全球知名的奢華貓糧品牌Sheba®希寶®，以「嚴選食材，美味奢華」為品牌理念，期望為貓咪帶來豐富美味的餐點體驗。從口感濕潤細緻的鮮饌包濕糧主食，到傲嬌貓咪也無法抗拒的肉泥條，而擁有多種口味與口感的罐頭更是經典之作，包括風靡日韓的特級金罐、以細緻滑順口感著稱的主食等級「鮮肉慕斯主罐」，每款皆以高含肉量與精選原料製成，不僅兼顧營養，也能讓貓咪吃得津津有味。Sheba®希寶®以多樣化、營養豐富的產品，提供最貼近貓咪營養與口感需求的選擇，擄獲廣大貓奴與主子們的芳心。

▲▼希寶貓糧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Sheba®希寶®以奢華美味征服貓咪味蕾，從濕糧到肉泥每一口都仔細講究，讓主子吃得開心、貓奴也安心！（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲▼希寶貓糧。（圖／記者周宸亘攝）

今年Sheba®希寶®更驚喜邀請到韓國超人氣廚藝節目《黑白大廚》總冠軍、綽號「拿坡里美味黑手黨」的權聖晙擔任品牌大使。這位以一手頂尖料理征服刁鑽評審的冠軍主廚，私底下其實是一名徹底的貓奴，對家中三隻貓咪呵護有加，甚至親自準備每日餐點。每當權聖晙在社群上分享寵貓畫面，都讓台灣粉絲大呼，「好想當他的貓！」

2025年全新主打「Sheba®希寶®鮮肉慕斯主罐」
讓黑白大廚冠軍驚豔、挑嘴貓也搶著吃！

▲▼希寶貓糧。（圖／記者周宸亘攝）

▲Sheba®希寶®全新鮮肉慕斯主食罐登場！85%高含肉量加上3款風味任選，更是連《黑白大廚》冠軍都認可的頂級美味饗宴！

如今不用飛去韓國、也不必是大明星的貓，台灣的貓咪們也能品嚐到連《黑白大廚》冠軍都認可的極致貓食，那就是由Sheba®希寶®全新推出、榮登代言人權聖晙愛貓首選的「鮮肉慕斯主食罐」！

這款口感更為絲滑美味的無穀主食罐，主打符合國際AAFCO的營養標準，一罐裡面高達85%含肉量，也添加能幫助貓咪皮膚與骨骼健康的葵花籽油與維他命B群。貼心的研發團隊更設計3種風味，包括雞肉慕斯佐羊心、雞肉慕斯佐雞肝以及雞肉慕斯佐牛肝，不僅要讓挑嘴貓也能找到命定口味，更要讓原本就一試成主顧的貓皇，怎麼吃也吃不膩。

▲▼ Sheba,希寶,貓糧,主食罐,貓罐頭,肉泥,貓皇爭霸,momo。（圖／品牌提供）

▲Sheba®希寶®打造出讓挑嘴貓都驚豔的鮮肉慕斯主食罐！《黑白大廚》冠軍權聖晙滿臉寵溺地表示，家裡的三隻貓咪都吃得又香又滿意！

▲▼希寶貓糧。（圖／記者周宸亘攝）

▲全球知名貓糧品牌Sheba®希寶®，以「嚴選食材，美味奢華」為品牌理念，致力為貓咪帶來皇室級的餐點體驗！

互動賽事引爆社群
貓咪吃相大賞即刻IG上線！
每次滑手機看到別人家的貓，為了一口肉泥吃到激動狂舞、舔到捨不得停的畫面，你是不是也會默默按下儲存，反覆被萌到心臟爆擊？今年貓節，Sheba®希寶®結合IG社群舉辦「貓皇爭霸之滋味吃相大比拼」，活動上線就吸引超多貓奴參加，不少貓咪被奴才出賣，在鏡頭前呈現一邊狼吞虎嚥、一邊撒嬌舔盤的超萌表情，堪稱喵星界的美食家大賽！互動內容不僅有趣吸睛，也展現了Sheba®希寶®產品的超強吸引力，口號「Sheba好好味・貓都爭相吃」更是瞬間登上貓圈熱搜！

曬出你家最萌的貓皇
再把貓抓墊、MOMO E-COUPON好禮帶回家！
也想幫家裡的貓主子報名挑戰「貓皇爭霸」嗎？現在立刻追蹤「@sheba.tw」，前往IG Story精選，先欣賞看看其他貓奴都怎麼讓主子發揮「吃相魅力」！接著，準備好手機以及Sheba®希寶®各項產品，就可以捕捉那個讓主子眼神發亮、連舌頭都停不下來的瞬間。

別忘了，除了吃飽吃滿的貓咪，貓奴也能同步享受貓節限定好康，只要在活動期間於指定通路購買Sheba®希寶®產品滿399元，即贈送可愛又實用的貓抓墊一個。上傳你們家貓咪品嚐Sheba®希寶®產品的影片，作為稱職貓奴的你也有機會獲得MOMO E-COUPON等豐富獎品，不管是犒賞主子還是拍片比賽，Sheba®希寶®都成為近期有貓家庭最划算的選擇。8月貓節，揪身邊的貓奴朋友一起爭奪「貓皇之位」，讓你的貓主子成為下一位吃貨擔當！用Sheba®希寶®為愛貓打造一場奢華的美味慶典，也許下一個登上IG熱搜的貓皇，就是躺在你家的貓主子！

貓皇的饗宴這裡買 >> https://l.ppgo.tw/oeccd
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