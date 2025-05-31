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世界拳擊聯盟宣布強制性別檢測！　點名克莉芙「未提林郁婷」

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲ 克莉芙與林郁婷在巴黎奧運雙雙奪金。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）宣布，為確保比賽公平性與參賽者安全，未來所有運動員都需接受性別檢測，並特別點名阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif），稱她必須接受檢測才能參加賽事，但未提及巴黎奧運時同樣性別風波纏身的台灣拳后林郁婷。

《美聯社》報導，世界拳擊聯盟30日聲明說明，強制基因檢測是「性別、年齡與體重」新政策一部分，作為所有18歲以上選手參賽條件之一，要求選手提供唾液、口腔拭子或血液樣本，進行PCR檢測，以確認出生時的染色體性別，由選手所屬的國家拳擊協會負責落實檢測，並向WB提供結果。

若PCR檢測結果顯示一名欲參加女子項目的拳手具男性染色體，將進一步提交獨立臨床專家進行荷爾蒙檢測、解剖評估與其他內分泌相關評估，並提供申訴程序。WB說明，此舉是為確保所有參賽者的安全，並為男性及女性提供公平競爭的環境，

WB特別點名克莉芙，稱她必須通過檢測才可獲准參加聯盟主辦的任何比賽。她原定下月挑戰在荷蘭恩荷芬舉行的國際賽事，以求在2028洛杉磯奧運蟬聯金牌，但部分參賽者及所屬協會已公開提出抗議。

報導提到，克莉芙與林郁婷去年在國際社會關注下於巴黎奧運奪金，此前由俄羅斯主導的國際拳擊總會（IBA）以未通過具體項目不明的性別測試為由，取消兩人2023世錦賽參賽資格。

國際拳總因長年爭議不斷被停權後，近2屆奧運拳擊項目皆由國際奧會主辦，並採用前幾屆奧運性別資格規定，而克莉芙與林郁婷皆符合此一標準。

20世紀奧運賽事普遍使用染色體檢測來確認性別，但因性別發展差異（DSD）很難透過檢測輕易解釋，1990年代後許多項目改採荷爾蒙檢測。世界田徑總會（World Athletics）3個月前也宣布重新引進染色體測試，並對部分出生為女性但睪固酮濃度與男性相當的選手實施嚴格限制。

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