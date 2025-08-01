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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃呂錦茹偽造文書千萬交保等於50個共諜案　國民黨轟司法雙標

▲▼ 黃呂錦茹、初文卿、姚富文提解出庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今提解出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊，至今已遭羈押98天，北院今（1日）提訊黃呂後，黃呂改口全部認罪，請求法官同意交保；北院裁定1000萬元交保，附加限制住居，限制出境，並戴電子腳環監控。對此，國民黨議員齊批，共諜案交保才20萬、挖人眼球的12萬交保，黃呂的交保金卻要千萬，「司法雙標，莫此為甚」。

李明賢說，很心疼黃呂錦茹被羈押那麼久，「壓到大罷免完才交保，整個司法審理過程，真的令人高度懷疑有政治力介入」。他指出，黃呂都已經認罪了，交保金那麼高，是不是因人設事在故意刁難、修理？共諜案才20萬元交保，黃呂交保金等於50個共諜案，「司法雙標，莫此為甚」。

「這也太扯了，沒看過偽造私文書罪嫌有那麼高的交保金。」李明賢直言，其他縣市黨部幹部數十萬元至百萬元交保，為何針對黃呂設1000萬元高額的交保金？真的無法理解。

議員柳采葳說，黃呂主委不符合比例原則的高額保釋金，是民進黨藉由司法機構對在野黨展開的政治報復，共諜案20萬交保、挖人眼球的12萬交保，面對沒有影響任何當事人權益的案件竟然開出千萬保釋金，這不就是赤裸裸的政治迫害、司法追殺嗎？

柳采葳指出，黃呂主委在政治壓力下被迫認罪、相關罷免案已經終結，沒有任何人受到影響卻要求千萬保釋，顯然民進黨介入司法，讓保釋金成政黨攻防的工具，司法武器化將賠上台灣人民對司法的信任度。

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