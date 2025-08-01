獨／鄧佳華服刑第23天！媽媽探監驚覺「變胖了」　獄中現況曝光

▲鄧佳華入監服刑，鄧媽媽在2名好友的陪同下前往桃園監獄探監。（圖／沈姓網友授權提供）

記者莊智勝／桃園報導

知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華因2023年一起偷拍案遭判刑6月定讞，雖然得易科罰金，但鄧付不出18萬元，選擇於7月10日低調入監服刑。今(1日)是鄧入監的第23天，上午鄧母與2名摯友前往桃監探視，沈姓好友表示，現場氣氛很歡樂，其他受刑人與家屬看到鄧都會不自覺露出笑容，而且鄧也一直有持續收到會客菜，竟然還「變胖了」！

沈姓好友表示，鄧佳華的服刑生活過得還算不錯，今天陪同鄧媽媽到桃園監獄探監後，發現鄧在獄中並沒有如傳言那樣痛苦不堪、甚至變得孤僻害怕，整個探監過程氣氛相當歡樂，甚至其他受刑人與家屬看到鄧佳華後還認出他來，直呼「是鄧佳華耶！」臉上還不自覺露出微笑。

「鄧佳華適應力不錯，對周圍長輩也很有禮貌！」沈姓好友表示，上個月好友游兆霖有給鄧1000元，今天還剩下450元，表示鄧相當省著花用，而且鄧也一直有持續收到會客菜，今天看到他，發現居然還「變胖了」。沈姓好友表示，今天探監除了瞭解鄧佳華的情況外，也有再給他2000元購買日常用品，同時還有一位好友請託送了一本勵志書，希望能對鄧有所幫助。

而關於鄧佳華先前在獄中手寫信，央求媽媽及游兆霖幫忙籌措保釋金一事，沈姓好友說，今天看來鄧已經適應環境了，大家也就沒有再提保釋的事情，推測應該是先前剛入監，鄧的思緒還不穩定，畢竟突然與外界完全斷聯，心中難免會恐慌，所以才寫下該封信求援，「目前保釋的事情暫時還沒有下文」。

▼鄧佳華以手機偷拍女同事裙下風光，當場被發現後報警提告，因此遭判刑6個月。（圖／資料照）