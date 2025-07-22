偷拍裙底入獄第12天！「FBI帥哥」親筆手寫信曝光：媽，我是佳華

▲鄧佳華去年9月間以手機偷拍女同事裙下風光，當場被發現後報警提告。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因為偷拍女生裙底，日前被判刑6個月，又無力繳交18萬罰金，只好於本月10日選擇低調入獄，服刑至今已經12天，但鄧卻疑似受不了牢獄生活，友人曝光鄧在獄中的手寫信，鄧請求媽媽找「結拜兄弟」游兆霖幫忙籌措保釋金。

「媽，我是佳華！」鄧佳華在獄中親筆寫下手寫信，央求媽媽幫忙找好兄弟兆霖「幫忙生出我剩下的保釋金！」鄧佳華表示，等籌出保金後，未來會以分期方式還錢，「因為我在外面可以用FB收益得到很多錢，每個月3到6萬不等，在裡面我不能用FB收益得到很多錢，看看兆霖能幫我生出剩下的保釋金，不能的話看11月10日(保金約6.1萬)、或是12月10日(保金約3.1萬)，請兆霖幫我繳保釋金，我玉山還有錢能還給兆霖。」

另名沈姓好友受訪時表示，鄧佳華的手寫信中還把好友「兆霖」的名字寫成「兆霜」，令游兆霖相當不悅，但大家仍在想辦法籌錢保釋鄧佳華，沈姓好友也親手幫忙繪製LINE貼圖，已經通過審核即將上架，屆時收益都將用來籌措保釋金，「我希望藉由這個貼圖讓社會大眾決定要不要保釋他、還是讓他繼續在獄中老實服刑！」

▼鄧佳華親筆手寫信，央求媽媽幫忙找好友籌保釋金。（圖／網友游兆霖提供）

▼鄧佳華LINE貼圖即將上架。（圖／沈培安授權提供）